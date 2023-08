Der nächste Allgäuer Urlaubsort schafft das kostenlose Parken ab

An fünf zentralen öffentlichen Parkplätzen wird bald eine Gebühr verlangt. Gezahlt werden kann bar, mit Karte oder per Parkster-App. Es gibt nur eine Ausnahme.

21.08.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Die neue Parkraumbewirtschaftung für den Ort war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Obermaiselstein ein Thema. Demnach wird ab sofort an fünf zentralen öffentlichen Parkplätzen eine Gebühr verlangt. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte die Gebühren für die Parkplätze. Gezahlt werden kann entweder mit Kreditkarte, über die Parkster-App oder bar am Parkautomaten.

