Oberstdorfer Gastgeber fordern: Acht Stunden freies Parken für Übernachtungsgäste

Hotel-, Vermieter- und Gewerbeverbände fordern eine Reform der neuen Parkplatz-Regeln in Oberstdorf und beklagen im Vorfeld nicht einbezogen worden zu sein.

16.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Viehscheid-Zeit ist touristische Hochsaison in Oberstdorf. Sie war auch ein Testlauf für die neuen, umstrittenen Parkregeln, die weiter für Diskussionen sorgen, seit an den Parkplätzen am Ortsrand Schrankenanlagen errichtet wurden. Nachdem die Gemeinde wie berichtet trotz Kritik bis zum Ende der Sommersaison an dem Modell festhalten will, um es dann auf den Prüfstand zu stellen, melden sich jetzt Vertreter von Hotel und Gaststättenverband (BHG), Gewerbeverband „Oberstdorf Aktiv“ und Vermieter-Verein zur Förderung der Oberstdorfer Ortsteile zu Wort. Sie fordern eine Vereinfachung und einen Tarif für alle Übernachtungsgäste.

