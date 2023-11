Nach Kritik aus dem Ort: So reagiert Oberstdorf bei den Parkplatzregeln

Oberstdorf zieht beim Parken die Lehren aus der Sommersaison. Kritik gibt es an einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ für Gäste und einem ungeklärten Fall.

28.11.2023 | Stand: 06:14 Uhr

Die umstrittenen Oberstdorfer Parkregeln werden angepasst. Der Gemeinderat votierte jetzt mit zwölf zu acht Stimmen dafür, das System in mehreren Punkten zu verändern und damit die Lehren aus der Sommersaison zu ziehen. Die Verwaltung hatte die Erfahrungen der Monate April bis November ausgewertet und dem Gremium Vorschläge unterbreitet.

Seit im April die Schranken an den großen Oberstdorfer Parkplätzen installiert wurden, hatten die damit verbundenen Änderungen bei den Gebühren, Karten und Höchstparkdauern für Diskussionen im Ort gesorgt. Ein Teil der Kritikpunkte, die von Hoteliers, Einzelhändlern und Gastronomen an die Gemeinde herangetragen wurden, wurden jetzt berücksichtigt. Bemängelt wurden im Rat weiter die fehlende Regelung für im Ortskern lebende Einheimische ohne eigenen Parkplatz und eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ für Übernachtungsgäste.

Übernachtungsgäste parken acht Stunden kostenfrei - aber nur die Urlauber, die im Ort wohnen

Denn die Verwaltung erweitert zwar – wie beispielsweise von Hotel- und Gaststättenverband (BHG) gefordert - die Erstattung der Parkgebühren für Übernachtungsgäste (mit Allgäu-Walser-Premium-Card) von fünf auf acht Stunden. Diese Regelung gilt aber nur für Urlauber, die eine Unterkunft in den Ortsteilen, Tälern und in den Randbereichen des Kernortes – beispielsweise in Jauchen, Reute und Kühberg - gebucht haben.

Auch Gäste in der Stillachsiedlung, auf den Campingplätzen oder aus dem Bereich Plattenbichl sollen profitieren, weil für sie keine Busanbindung in fußläufiger Entfernung besteht. Wie Hoteliers und Vermieter im Vorfeld, äußerten auch im Gemeinderat mehrere Mitglieder, den Wunsch nach einem einheitlichen Tarif für alle Gäste: „Alle Gäste der Marktgemeinde sollten acht Stunden kostenfrei parken“, forderte Wirtschaftsreferent Christian Raps ( FW). „Sie zahlen auch alle Kurbeitrag.“ In die gleiche Kerbe schlug auch sein Fraktionskollege Michael Batscheider: "Es darf keine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Übernachtungsgästen geben - alle sollten die gleichen Privilegien haben."

Tarife an den Parkplätzen am Ortseingang werden angeglichen

Über die Parkregelung für die Übernachtungsgäste wurden weitere Korrekturen des bestehenden Systems beschlossen:

Die Gebühren am Parkplatz P1 sollen Mitte 2024 an die auf dem P2 geltenden Tarife angeglichen werden, sobald die Automaten auch dort durch Schranken ersetzt worden sind.

Die Maximalparkdauer auf dem Parkplatz P2 soll auf zehn Tage verlängert werden. Zudem soll der gedeckelte Tarif für 24 Stunden auf 20 Euro gedeckelt werden.

Die Kurzzeitparkplätze auf dem Parkplatz P3 am Busbahnhof sollen von den restlichen Stellplätzen getrennt werden, um den Bürgern Plätze für kurze Erledigungen freizuhalten.

Mit Schranken soll das Parken am Mühlacker (P4) künftig besser geregelt werden. Die Gebühr für den ortsnahen Parkplatz soll sich am P3 orientieren.

Auch am Ausflugparkplatz Renksteg soll es künftig Schrankenanlagen geben. Die Maximalparkdauer soll dort aber auf einen Tag beschränkt bleiben. Dauerparker sollen auf das Nordic Zentrum oder den Parkplatz Faistenoy ausweichen.

Die hohe Verlustgebühr für Parktickets - auf dem Parkplatz P3 liegt sie bei 175 Euro - verteidigte Bürgermeister Klaus King: "Es gibt Gäste, die zehn Tage parken, und dann absichtlich das Ticket verlieren", sagte der Rathauschef. In allen anderen Fällen könne man eine Lösung finden.

"Das gelingt in 99 Prozent der Fälle, die sich bei uns melden." Dass sich die Kosten für den Ticketverlust an der Höchstparkdauer orientieren sei auch in großen Parkhäusern in Städten die übliche Praxis, erklärte Marktbaumeister Marcus Ludwig. "Es ist keine Straf-, sondern eine Verlustgebühr, die wieder erstattet wird, wenn der Fall geklärt ist."

Streitthema: Wo dürfen Einheimische ihre Autos über Nacht abstellen

Für einen Fall fehlt weiter eine Regelung: „Wo können Oberstdorfer Bürger, die im Ort wohnen und keinen eigenen Parkplatz haben, 24 Stunden parken?“, hakte Adalbert Schall (CSU) nach.

Bislang können Anwohner für 100 Euro im Jahr auf allen öffentlichen Parkplätzen im Rahmen der Höchstparkdauer parken, erklärte Marktbaumeister Marcus Ludwig. Man dürfe nicht die Oberstdorfer benachteiligen, die auf dem eigenen Grund Parkplätze geschaffen hätten. Andere hätten das versäumt.

Es gehe aber nicht nur um die Eigentümer, betonte David Berktold (CSU). „Was ist mit dem Hotelmitarbeiter, der im Ort wohnt, aber zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit geht – wo soll er sein Auto stehen lassen?“. Der Antrag von Laurent Mies (FW), eine Pkw-bezogene Jahreskaufkarte für Einheimische anzubieten fand zwar keine Mehrheit im Rat. Bürgermeister King versprach jedoch, die Verwaltung werde sich noch einmal mit einer Lösung für das Problem befassen.

