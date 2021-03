Parken in Oberstdorf: Gemeinde will Verkehr besser durch den Ort lenken

In Oberstdorf einen Parkplatz zu finden, soll leichter werden. Mehr Schilder, digitale Anzeigen und neue Parkschein-Automaten sind Teil des Konzepts.

24.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der Tourismus steht still und nach den Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz ist eine Öffnungsperspektive in weite Ferne gerückt. Dennoch bereiten sich die Oberstdorfer auf den Tag vor, an dem die Gäste in den Ort zurückkehren und die Bergbahnen wieder in Betrieb sind. Jetzt wurde der Entwurf eines Verkehrskonzepts im Gemeinderat vorgestellt, dass vor allem den „Parksuchverkehr“ durch den Ort verhindern soll. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung jetzt einstimmig, in Zusammenarbeit mit Bergbahnen und Kurbetrieben ein detailliertes Modell auszuarbeiten.