Parken in Sonthofen: Städtische Parkplätze sind nachmittags ab sofort kostenlos

Die Stadt Sonthofen will den Einzelhandel unterstützen: Deshalb gibt es eine neue Regelung für kommunale Parkplätze. Was wo gilt.

17.12.2021 | Stand: 18:08 Uhr

Der städtische Einzelhandel leidet massiv unter den Corona-Auflagen von Bund und Freistaat. Die Stadt Sonthofen will nun laut einer Pressemitteilung helfen und Einkäufe zur Weihnachtszeit sowie um den Jahreswechsel attraktiver machen: Ab sofort werden täglich von 14 bis 18 Uhr keine Parkgebühren erhoben. Und zwar auf allen Parkflächen in der Innenstadt, die die Stadt besitzt (Parkplätze Immenstädter Straße, Alemannenplatz, vor dem Landratsamt, am Schiff, an der Vorderen Burgauffahrt sowie alle Parkflächen an den Straßenrändern). An den Parkautomaten befinden sich Hinweisschilder. Die Maßnahme gilt bis einschließlich Sonntag, 9. Januar.

Sonthofens Bürgermeister: "Der Einzelhandel blutet langsam aus"

„Wir müssen dem örtlichen Einzelhandel auch weiterhin unter die Arme greifen", teilt Bürgermeister Christian Wilhelm mit. Der Kundenstrom habe in der Innenstadt wegen der aktuellen Lage massiv abgenommen. "Der Einzelhandel blutet dadurch langsam aus", sagt Wilhelm. Er hoffe, dass viele Einheimische und Gäste die kostenlosen Stellplätze nutzen und den örtlichen Handel sowie die Gastronomie unterstützen.

„Es handelt sich um ein starkes Zeichen für unsere Innenstadt. Der Einzelhandel sowie die Gastronomie sind aktuell mehr denn je auf Unterstützung angewiesen“, ergänzt der städtische Wirtschaftsförderer Andreas Maier.

Die Marktanger-Tiefgarage und private Parkflächen in Sonthofen sind von der Regelung ausgeschlossen

Ausgenommen von der Regelung sind die Marktanger-Tiefgarage sowie die Parkflächen von privaten Eigentümern in der Innenstadt. Dort sind keine Hinweise an den Parkautomaten angebracht.

