Wer einen Parkplatz sucht, soll künftig nicht mehr in Oberstdorf herumirren müssen. Das teure Projekt wurde beauftragt - aber wie soll es funktionieren?

28.03.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Die ersten Schilder am Ortseingang stehen schon: Oberstdorf will mit einem Parkleitsystem die Besucher in die richtigen Bahnen lenken. Bereits im Januar gab der Gemeinderat grünes Licht für das Gesamtkonzept (wir berichteten).