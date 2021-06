Wie die Polizei Wildparker in die Schranken weisen will

Die Wandersaison hat begonnen und die Stellplätze um Oberstdorf sind schon überfüllt. Wie die Polizei gegen Wildparker vorgehen will.

29.06.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Probleme mit Wildparkern gab es am Wochenende im Oberallgäu: Zahlreiche Autos wurden laut Polizei im Stillachtal in Landschaftsschutzgebieten abgestellt. Weil die ausgewiesenen Wanderparkplätze überfüllt waren, parkten manche Autofahrer sogar in angrenzenden Feldern. Um die Situation langfristig in den Griff zu bekommen, will die Marktgemeinde Oberstdorf den Verkehr mit Parkleit- und Mobilitätssystemen besser lenken. Aber das nächste Ausflugswochenende steht vor der Tür. Wie kann das Problem kurzfristig gelöst werden?

„Vorbeugen ist für die Polizei schwer“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Konkret zeigen die Beamten Präsenz in den Brennpunkten und sprechen Leute direkt an, wenn sie gerade dabei sind, ihr Auto ordnungswidrig zu parken. „Aber kurze Zeit später stehen oft schon die nächsten Wildparker da.“, sagt Stabik. Die Polizei stehe ständig in Kontakt mit verschiedenen Stellen, wie der unteren Naturschutzbehörde oder den betroffenen Gemeinden, wie der Verkehr besser gelenkt werden kann.

Wildparken in Oberstdorf: Wo Parkplätze besonders begehrt sind

Besonders von Wildparkern betroffen sind die Bereiche Birgsau, Spielmannsau, Rappenalptal und die Kreisstraße zwischen Rubi und Reichenbach. Stabik weist darauf hin, dass an der Kreisstraße kein generelles Parkverbot herrscht. Allerdings droht Fahrern ein Strafzettel, wenn sie ihr Auto auf Grünstreifen abstellen. Die Polizei Oberstdorf appelliert an die Ausflügler, die die Natur genießen möchten, diese auch bei der Wahl des Stellplatzes zu berücksichtigen und beispielsweise nicht im hohen Gras angrenzender Felder zu parken. Der Landwirt könne das Gras auf der Wiese dann nicht mehr mähen. Bei Ölverlust sei es sogar überhaupt nicht mehr verwertbar.

Verstöße ahndet das Landratsamt Oberallgäu. So kostet die Geldbuße für das Parken im Landschaftsschutzgebiet zwischen 40 und 60 Euro, im Naturschutzgebiet zwischen 100 und 130 Euro. Teurer wird es zum Beispiel, wenn Autofahrer sich uneinsichtig zeigen oder zum wiederholten Mal angezeigt werden. (Lesen Sie auch: Wildcamper und Wildparker im Allgäu: Aktuelle Fälle)

Trotz des Verbots kommt es immer wieder zum Wildparken in Oberstdorf

Warum kommt es trotzdem immer wieder zu Verstößen? Stabik kann darauf nur mit Vermutungen antworten. „In der heutigen Zeit sind die Ausflügler über ihr Reiseziel informiert, aber sie werden dann überrascht, wenn die Parkmöglichkeiten erschöpft sind.“ Über den öffentlichen Nahverkehr seien viele nicht informiert, sagt Stabik. Da liege das Wildparken nahe. „Auch wenn man sieht, da parkt schon einer, dann stellt man sich einfach dazu.“ Dabei verweist der Polizeisprecher aber auf die Pflicht der Autofahrer, zu prüfen, ob das Parken an der Stelle erlaubt ist. Dieser Verpflichtung kämen die wenigsten nach.

Lesen Sie auch

Langes Wochenende über Fronleichnam Stürmen am langen Wochenende wieder Ausflügler das Allgäu? Was die Polizei gegen Wildcamper unternimmt

Wie sich das Wildpark-Problem über den Sommer weiter entwickelt, hängt laut dem Sprecher maßgeblich von der Pandemie ab. Wenn die Grenzen weiter geöffnet bleiben und Menschen im Ausland Urlaub machen können, gehe er von einer „normalen“ Sommersaison aus, in der Parkverstöße am Wochenende wohl nicht ausbleiben werden. (Lesen Sie auch: Warum in puncto Overtourism schnellstmöglich gehandelt werden sollte)

Lesen Sie auch: Parkplätze auf der Straße reservieren - darf man das?