Paukenschlag zum Auftakt in der Sonthofer Stadthausgalerie

Die Sonthofer Stadthausgalerie will nach dem Lockdown ab 1. April Werke von bekannten deutschen Künstlern zeigen. Welche Oberallgäuer Häuser sonst noch öffnen.

13.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Mit einem Paukenschlag eröffnet die Stadthausgalerie in Sonthofen die Museumssaison nach Corona. Ab dem 1. April sind in dem Haus unweit der Stadtpfarrkirche St. Michael Werke der bekannten deutschen Künstler Markus Lüpertz und Jörg Immendorff zu sehen. Auch andere Museen im südlichen Landkreis wollen wieder Besucher begrüßen, nachdem ab dem 8. März die Einrichtungen wieder öffnen durften. Das Heimatmuseum Oberstdorf will am 29. März aufmachen, das Bergbauernmuseum Diepolz wartet noch bis zum 1. Mai. Natürlich alles unter Vorbehalt. Bis auf Weiteres geschlossen bleiben allerdings die Heimatmuseen in Fischen und Oberstaufen.

Die schmalen Treppen und engen Durchlässe im „Strumpfarhus“ könnten nicht den erforderlichen Mindestabstand gewährleisten, erklärt Peter Scheu, Schriftführer beim Heimatdienst Oberstaufen. „Wir werden unbedingt abwarten, bis wieder ein Normalbetrieb möglich ist.“ Aber deswegen legen die Mitglieder des Heimatdienstes die Hände nicht in den Schoß. „Wir tragen uns mit dem Gedanken, das Kohlarhus auf dem Museumsgelände wieder aufzubauen“, so Scheu. Das „Kohlarhus“ wurde vor 27 Jahren in Oberstaufen abgebrochen.

Acht alte für Oberstaufen typische Berufe

Wenn das Gebäude wieder „auferstanden“ ist, sollen dort acht alte für Oberstaufen typische Berufe vorgestellt werden. Das Projekt will der Heimatdienst noch heuer starten, bis es verwirklicht ist, werde es aber wohl einige Jahre dauern. „Denn es muss ja auch finanziert werden“, sagt der Heimatdienstler. Zwar übernehme der Markt auch einen Anteil, aber eine nicht unwesentliche Summe müsse der Verein selbst tragen.

„Wir öffnen momentan nicht“, meldet auch Georg Larsch, Vorsitzender vom Förderverein „Fischinger Heimathaus“. „Bei uns ist alles ziemlich eng, da können wir den Vorschriften nicht gerecht werden.“ Man wolle jetzt abwarten, wie sich alles entwickle. Aber vor Mai werde das Haus mit Sicherheit nicht öffnen. In Oberstdorf will man das Heimatmuseum wenigstens über Ostern zugänglich machen. Am 29. März soll es losgehen. „Es sei denn, bis dahin wird sich etwas ändern“, ergänzt Museumspfleger Karl Schädler.

Die Marktgemeinde habe es dem Museumsverein überlassen, die Öffnungszeiten zu regeln. Bis einschließlich Ostermontag sollen nun die Türen offen stehen. Auch Führungen seien möglich. Natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, die man nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr ja schon eingeführt hatte. Nach Ostern werde wie jedes Jahr für mehrere Wochen eine Pause eingelegt.

Bergbauernmuseum öffnet am Palmsonntag

Traditionell öffnet das Bergbauernmuseum Diepolz am Palmsonntag, sagt Siegfried Zengerle, Vorsitzender des Museumsvereins. „Aber Ostern liegt heuer sehr früh.“ Der Palmsonntag sei schon am 28. März. Deshalb habe der Vorstand bereits Anfang des Jahres beschlossen, erst zum 1. Mai das Haus wieder aus dem „Winterschlaf“ zu holen. Ohnehin sei die Spanne zwischen Ostern und Pfingsten eine „ziemlich ruhige Zeit“, da sei der Andrang „nicht so überwältigend“. Ab Mai hoffe er jetzt auf möglichst wenige Einschränkungen, so Zengerle, wobei die Hygienevorschriften im letzten Jahr ja schon „fleißig geübt“ worden seien.

„Kunst re:start – Querschnitt der zeitgenössischen Kunst“ – so lautet das Motto der Ausstellung in der Sonthofer Stadthausgalerie. Neben Markus Lüpertz und Jörg Immendorff werden auch der amerikanische Pop-Art-Künstler Mel Ramos sowie verschiedene internationale Künstler der „new contemporary art“ – der Kunst seit den 2000er Jahren – mit ihren Werken vertreten sein. Diese Ausstellung soll bis zum 30. Mai laufen.

Museum Hofmühle öffnet am Samstag

Das Immenstädter Museum Hofmühle öffnet am Samstag, 13. März, und am Sonntag, 14 März, von 14 bis 17 Uhr, auch wenn der Inzidenzwert über 50 liegt. Das teilt Richard Schindele, Vorsitzender des Heimatvereins Immenstadt mit, der das Museum betreibt. Ursprünglich war geplant, das Museum nur dann an den Wochenenden (Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 17 Uhr) zu öffnen, solange der Inzidenzwert unter 50 liegt.

