Per Rad, zu Fuß oder auf dem Wasser: Outdoorfestival in Immenstadt startet wieder

Alpsee Immenstadt Tourismus bietet im Juni wieder ein Outdoorfestival über vier Wochen an. Welche Veranstaltungen wann gebucht werden können.

12.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Bewegung, Balance und Naturerlebnis: Das will das Outdoorfestival Allgäu in diesem Jahr am, auf und rund um den Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl bieten. Laut Pressemitteilung veranstaltet Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) vom 1. bis 26. Juni vier Themenwochen mit folgenden Schwerpunkten: Rad, Wasser, Wandern und Balance. Wer bei dem Draußen-Programm mitmachen will, kann jetzt die Tickets für die Kurse, geführten Touren oder Workshops buchen.

Die Themenwoche Rad findet vom 1. bis 5. Juni statt. In der Zeit werden verschiedene Mountainbike-Touren für Einsteiger (halbtags) bis Fortgeschrittene (ganztags) angeboten oder ein Do-it-yourself Reparaturkurs, bei dem man lernt, sein Fahrrad selbst wieder fit zu machen.

Die Themenwoche Wasser vom 6. bis 12. Juni hat folgende Angebote: Rafting-Touren für Familien oder Erwachsene auf der Iller, Canyoning in der Starzlachklamm sowie Stand-up-Paddling-Kurs und Schnuppersegelkurs auf dem Großen Alpsee.

Wanderungen rund um Immenstadt vom 13. bis 19. Juni

Themenwoche Wandern vom 13. bis 19. Juni mit verschiedenen Wanderungen im Naturpark Nagelfluhkette samt Gipfelerlebnissen, Kräuterwanderungen, Vortrag und Exkursionen zum „Wald im Klimawandel“, Yoga auf der Alpe Schönesreuth und Wald-Forschertag für Kinder.

Themenwoche Balance vom 20. bis 26. Juni mit verschiedenen Kursen zu Yoga, Zumba, Hula-Hoop, Jumping und einem Handstand-Workshop oder einer Tour mit dem Naturpark-Ranger.

Kinderprogramm: Auf die kleinen Besucher wartet eine Schnitzeljagd, eine Piratenfahrt oder eine Fährtenleser-Wanderung im Wald.

Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie vom 1. bis 26. Juni

Auch für die ganze Familie gibt es wieder eine Schnitzeljagd. Sie wird vom 1. bis 26. Juni im Naturparkzentrum Nagelfluhkette von 10 bis 18 Uhr angeboten. Wer es schafft, die Schnitzeljagd zu lösen, auf den warten Gewinne.

Allgäu Triathlon Generalprobe: Ein Testtag zum berühmten Allgäu Triathlon findet am Samstag, 25. Juni, ab 11 Uhr am Großen Alpsee statt. Erfahrene Guides werden dann den Teilnehmern die Strecken (Anmeldung erforderlich) zeigen. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an einen Start beim Triathlon gebunden.

Großes Fest-Wochenende in Immenstadt-Bühl vom 24. bis 26. Juni

Fest-Wochenende: Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni, steigt zum Abschluss ein Fest auf und an der Seebühne in Bühl. Start ist am Freitagabend mit einem Strandkonzert der Musikkapelle Bühl. Am Samstag gibt es Auftritte von Jumping Allgäu Sandra Frank sowie den Artisten Monika und Niko Kolb sowie abends ein Sommerkonzert mit der Band Hanglage. Am Sonntag findet eine Müllsammelaktion (Clean-up-Day) in Kooperation mit Patron Plasticfree Peaks und Dorr statt. Das ganze Wochenende warten Essensstände und ein Getränkeverkauf an der Promenade des Alpsees auf die Besucher.

