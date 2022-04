Perfekt in Punkt und Pointe: Gelungene Würdigung für Heinz Erhardt in Sonthofen

Michael Schneider und die Hofmarkmusik erinnern mit Respekt und Bewunderung in der Sonthofer Kultur-Werkstatt an den „Schelm der Nation“: Heinz Erhardt.

„Noch’n Gedicht“. Zwei Worte nur hatte Heinz Erhardt gebraucht, um sein Publikum in freudige Erwartung auf meisterhafte Wortakrobatik, auf spitzbübisches Spiel mit Sprache zu versetzen. Der „Schelm der Nation“ begeistert noch heute. Speziell, wenn man mit Michael Schneider auf Streifzug durch Erhardts Leben, Werk und Zeit ist. Da kann man Wert und Wirkung seiner unnachahmlichen Komik intensiv erleben.

Michael Schneider erzählt in der Sonthofer Kultur-Werkstatt kenntnisreich, spannend, rezitiert souverän, mit Esprit, ab und an mit einer feinen, niemals aufgesetzt wirkenden Erhardt-Attitude. Eine überaus lebendige, gleichwohl getreue, verständlich gemachte Biografie des legendären Unterhaltungskünstlers.

Fesselndes Programm in Sonthofen

Der ehemalige Sprecher des Bayerischen Rundfunks vermag mit seinem kurzweiligen wie gehaltvollen Programm, mit seiner Vortragskunst zwei Stunden lang zu fesseln: Fakten mit launigen Seitenblicken klug gewählt, chronologisch, dabei nicht stur, gereiht, in Themenbereiche gefasst. Privatleben und Karriere galant verbunden. Mit Zitaten und beispielhaften Gedichten garniert. Er zeichnet facettenreich einen Menschenfreund mit „Herz und Humor“, den ehrgeizigen Künstler, der überaus fleißig für seinen Erfolg arbeitet, ja kämpfen muss. Gleichwohl den unsicheren, schüchternen, unbeholfenen Komiker, der sein Lampenfieber mit doppelten Korn bekämpft, auf der Bühne eine falsche Brille trägt, um seinem Publikum nicht in die Augen schauen zu müssen. Mit seinen aufmerksam lauschenden Gästen in der Kultur-Werkstatt geht Michael Schneider an Werkanalysen: „Perfekt in Punkt und Pointe“, so sieht er Erhardt, inspiriert von Klassikern wie Goethe und Schiller, die er in hohen Ehren hält, Phrasen aus berühmten Poemen übernimmt, Vorbilder hat in Joachim Ringelnatz, sich mit Freunden wie Eugen Roth persönlich wie künstlerisch austauscht.

Schräger Humor

In Erhardts Opus lässt sich sein „Herz für Tiere“ finden, tiefe Menschlichkeit, die bei allem – auch schrägen – Humor, bisweilen flacher Unterhaltung, keinen Platz hat für Beleidigungen. Der 1909 in Riga, im einstigen russischen Kaiserreich geborene Komödiant suchte und fand seine Themen im wirklichen Leben, etwa beim Zoobesuch, als tatsächlich ein Nashorn stolperte, das zum Vierzeiler über Nashorn und Trockenhorn führte.

Enttäuschungen und Existenzangst

In seinem sorgfältigen Portrait vergisst Schneider die Enttäuschungen nicht, Existenzangst wie Vergeblichkeit, die sich auch dann noch in Erhardts Texten finden, als er – dank wiederholter glücklicher Zufälle – als Dichter, Kabarettist, Komponist und Schauspieler ausverkaufte Häuser und Quotenhits in allen Medien genießen darf.

Launige Musik

Mit Musik, die Weg und Wirken des Komödien-Königs prägt, rundet die Hofmarkmusik den gelungenen Abend ab, untermalt mit ihrem launigen Klezmer die Charakterbilder.

Eine wunderbare Hommage an Heinz Erhardt! Mit Respekt und Bewunderung. Perfekt aufbereitet. Authentisch präsentiert. Mit Charme und Chuzpe. Um Klassen besser, als das, was man sonst unter diesem Titel zu hören bekommt.

