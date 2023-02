Kein Job für Jedermann: Unterwegs mit einem Pistenraupenfahrer in Grasgehren

Alfred Fink ist Pistenraupenfahrer. Dank ihm und seinen Kollegen können Hunderte täglich in Grasgehren Skifahren. Aber wie sieht seine Arbeit eigentlich aus?

03.02.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Im dichten Schneegestöber in Grasgehren machen sich die letzten Skifahrer am späten Nachmittag auf den Weg nach Hause. Währenddessen bereitet sich einer erst auf seine heutige Tour vor: Alfred Fink. Der 64-jährige Österreicher ist Pistenraupenfahrer. Ohne ihn und seine drei Kollegen geht am Riedberger Horn gar nichts.

