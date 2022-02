Poetische Melodien und polnischer Humor: Krakauer Orchester in Fischen

Die Sinfonietta Cracovia stellt in Fischen Werke aus ihrer Heimat vor. Das Konzert der „Freunde der Musik“ spannt einen Bogen vom alten Stil bis zur Moderne.

02.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Polnische Komponisten prägen das Orchesterkonzert, das die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ am Sonntag, 6. Februar, in Fischen veranstaltet. Die „Sinfonietta Cracovia“ unter der Leitung von Jurek Dybal präsentiert Werke von Krzysztof Penderecki, Karol Szymanowski und Mieczyslaw Karlowicz. Auf dem Programm stehen auch zwei Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Als Solist tritt der junge spanische Oboist Ramón Ortega Quero auf. Mit Jurek Dybal, dem Generaldirektor und künstlerischen Leiter der „Sinfonietta“, sprach Veronika Krull.

„Drei Stücke in altem Stil“ – was heißt das für Penderecki?

Jurek Dybal: Also, das Stück ist eigentlich ein Scherz von Krzysztof Penderecki. Er war ein sehr humorvoller Mensch. Als er angefangen hat zu schreiben, haben Musikkritiker gesagt, er könne keine schönen Melodien schreiben. So hat er die Arie und die Menuette in altem Stil geschrieben. Es geht in die barocke Richtung, ein wenig à la Händel. Er hat diese Stücke ausgewählt und sie einem polnischen Regisseur für den Film „Die Handschrift von Saragossa“ angeboten. Die Musik wurde dann auch gespielt.

In welche Richtung geht das Stück von Szymanowski?

Dybal: Szymanowski gehört zu der musikalischen Bewegung „Junges Polen“. Er war der Hauptrepräsentant dieser Bewegung und nach Chopin einer der berühmtesten Komponisten in Polen. Er wird aber auch international sehr viel gespielt. Sein bedeutendstes Stück ist wohl das Werk „Stabat Mater“. Und „Roxanas Lied“ aus der Oper „King Roger“ zählt zu seinen berühmtesten Stücken. Es ist eine schöne, poetische Arie. Wir spielen es für Solovioline und Streichorchester. Szymanowski hat sich anfangs an Richard Strauss orientiert, ging aber später dann mehr in die Richtung französischer Musik.

Mendelssohn Bartholdy war noch ein Teenager, als er die 10. Streichersinfonie schrieb. Wie jugendlich ist das Werk?

Dybal: (lacht) Das Stück ist einfach genial, sehr frisch. Felix Mendelssohn Bartholdy hat Johann Sebastian Bach wieder zu neuem Leben erweckt, seine Stilistik ist von der Barockmusik beeinflusst. Die Sinfonie Nr. 10 ist die allerschönste von allen 13 Streichersinfonien, die er in seinen jungen Jahren geschrieben hat. Interessant ist die Rolle der Bratsche, die hier auf zwei Stimmen aufgeteilt wird. Das ist sehr anspruchsvoll.

Die „Lieder ohne Worte“ wurden ursprünglich für Klavier geschrieben. Wie verändert sich der Charakter durch das Arrangement?

Dybal: Mit dieser Besetzung Streicher und Oboe gelingt es uns, eine wunderbare Stimmung zu erzeugen, einen schönen Klang im Konzertsaal. Die Stücke sind sehr bekannt und werden durch das Arrangement noch interessanter.

Wie ist die Serenade von Karlowicz in der Musikliteratur einzuordnen?

Dybal: Karlowicz gehört auch zu der Bewegung „Junges Polen“, er ist sozusagen ein Nachfolger von Szymanowski. Manche sagen, er hätte sogar noch besser werden können als Szymanowski. Aber er ist sehr früh gestorben, bei einem Unfall. Seine Musik erinnert an die sinfonische Dichtung von Richard Strauss. Die Serenade ist eines der berühmtesten Werke für Kammermusik in Polen. Es ist ein Frühwerk, erinnert auch ein wenig an Tschaikowsky vom Stil her. Es ist keine Nachahmung. Aber sehr schön mit dem Walzer und der polnischen Volksmusik.

Solist ist Ramón Ortega Quero. Wie gut kennen Sie ihn?

Dybal: Es ist unsere erste Begegnung, und wir freuen uns schon riesig. Wir haben vorher noch nicht zusammen musiziert, aber wir kennen ihn natürlich als Musiker. Es war unser Wunsch, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Das Konzert. Die Sinfonietta Cracovia spielt am Sonntag, 6. Februar, um 17 und um 19.30 Uhr in der Fiskina in Fischen. Die Spieldauer des Programms beträgt jeweils in etwa eine Stunde. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Greindl in Sonthofen, Telefon 08321/26160, und bei der Gästeinformation in Fischen, 08326/3646-0.

