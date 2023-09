Meteorologe erklärt: Unter diesen Umständen sind Polarlichter auch im Allgäu zu sehen

Waren das etwa Polarlichter, die zuletzt auch vom Allgäu aus zu sehen waren? Wir haben einen Meteorologen gefragt. Er macht Hoffnung auf weitere Sichtungen.

25.09.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Einmal im Leben Polarlichter zu sehen - das dürfte bei vielen Menschen ein lang gehegter Traum sein. Doch dafür müsste man Urlaub in Skandinavien machen. Oder doch nicht? In der Nacht auf Montag waren die spektakulären Himmelserscheinungen auch im Süden Deutschlands zu sehen. Ein Screenshot einer Webcam, die sich an der Alpe Sonthofer Hof befindet, zeigt das Phänomen. Und auch auf Bildern anderer Webcams, beispielsweise von der Zugspitze oder vom Säntis, ist es zu sehen.

Polarlichter über dem Allgäu: Auslöser war "eine starke Explosion auf der Sonne"

Joachim Schug, Diplom-Meteorologe von der Schweizer MeteoGroup, bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion die Sichtung der Polarlichter bis zu den Alpen. Auslöser des Phänomens sei "eine starke Explosion auf der Sonne" gewesen, eine sogenannte CME (Corona Mass Ejection). Der daraus resultierende Strom geladener Teilchen sei genau auf die Erde gerichtet gewesen und nachts auf unseren Planeten getroffen. "Die geladenen Teilchen donnerten in über 100 Kilometern Höhe am Polarkreis auf Luftmoleküle, welche dann anfangen zu glühen." Da die Reaktion in großen Höhen stattfinde, sei sie für Mensch und Tier ungefährlich, sagt Schug.

Übrigens, die unterschiedlichen Farben hängen davon ab, welche Atome in welcher Höhe reagieren. Grünes Licht entsteht durch Sauerstoffatome, die in etwa 100 Kilometern angeregt werden. Dieselben Atome sind auch für das rote Licht verantwortlich. Allerdings entsteht dies in höheren Schichten in etwa 200 Kilometern Höhe, wo die Atmosphäre dünner ist. Auch violettes und blaues Licht ist möglich. Das wird durch ionisierten Stickstoff ausgesandt. Allerdings kommt das deutlich seltener vor, da hierfür sehr hohe Energie vonnöten ist. (Quelle: wetteronline.de)

Polarlichter zukünftig öfter auch vom Allgäu aus zu sehen?

Das Leuchten über Skandinavien sei in der Nacht auf Montag auch von den Bergen aus zu sehen gewesen, da die Nacht klar und trocken war, erklärt Meteorologe Schug. Auch die Aktivität der Sonne spiele dabei eine Rolle. "Sie nimmt etwa alle elf Jahre zu und dann wieder ab", sagt Joachim Schug. Bei aktiverer Sonne "gibt es mehr Eruptionen und bessere Chancen, Polarlichter zu sichten".

Da die Aktivität derzeit zunehme, steige in den kommenden Jahren prinzipiell die Chance, die spektakulären Phänomene beobachten zu können - auch vom Allgäu aus. Allerdings habe dazu auch eine gehörige Portion Glück gehört: "Die Eruption muss in Richtung der Erde gerichtet und bei uns der Himmel klar sein", sagt Schug. Wann zweiteres das nächste Mal eintrifft, lesen Sie in unserem Wetter-Ausblick auf die kommenden sieben Tage.