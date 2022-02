Polizei erwischt drei fahruntüchtige Männer bei Kontrollen in Sonthofen

Zwei Betrunkene und einen Fahrer, der zuvor Marihuana konsumiert hatte, erwischte die Polizei bei Verkehrskontrollen am Montagabend in Sonthofen.

15.02.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Trotz akustischem und optischen Signal ist ein Mann am Montagabend über den Bahnübergang in Altstädten ( Sonthofen) gefahren. Das beobachteten Polizisten, die ihn deshalb kurz darauf stoppten. Laut Polizeibericht stellten sie deutlichen Marihuanageruch fest, als sie die Tür des Transporters des Mannes öffneten. Der 29-Jährige musste die Beamten auf die Wache begleiten, ein Bluttest fiel positiv auf Morphin aus.

23-Jähriger ignoriert Polizeikontrolle in Sonthofen

Eine weitere Kontrolle führten die Beamten kurz vor Mitternacht ebenfalls in Altstädten durch. Dieses Mal missachtete ein 23-jähriger Autofahrer das Anhaltesignal der Beamten. Er konnte kurz darauf gestoppt werden. Dieses Mal bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Auto. Der 23-Jährige verweigerte einen freiwilligen Test und wurde zur Blutabnahme auf die Wache mitgenommen.

Mit Alkohol in der Probezeit unterwegs

Bei einer dritten Kontrolle hielten die Beamten etwas später einen 20-Jährigen in Altstädten an. Auch dieser hatte vor der Fahrt Alkohol getrunken, wie ein Atemalkoholtest ergab. Zwar lag der Promillewert im niedrigen Bereich, da der 20-Jährige sich aber noch in der Probezeit befand, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Er erhält außerdem eine Anzeige.