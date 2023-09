44-Jährige fährt alkoholisiert Auto - und wird erwischt

Eine Frau ist am Sonntagabend alkoholisiert Auto gefahren. Dies fiel einem anderen Autofahrer auf. Nun muss sie sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

18.09.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Eine 44-Jährige ist am Sonntagabend alkoholisiert Auto gefahren. Sie war laut Polizei von Sibratshofen in Richtung Missen unterwegs, als sie einem Autofahrer hinter sich auffiel. Die 44-Jährige fuhr mit etwa 35 Stundenkilometern und in Schlangenlinien auf der Landstraße.

Frau färht betrunken Auto - und wird erwischt

Der Autofahrer hinter ihr meldete sich daraufhin bei der Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von eineinhalb Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Autofahrerin sofort. Nun muss sie sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Welche Strafen es bei Alkohol am Steuer gibt, erfahren Sie hier.