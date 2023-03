Fahrgäste prügeln sich nach Taxifahrt

Zwischen drei Männern, die sich in Immenstadt ein Taxi geteilt haben, ist ein Streit eskaliert. Dabei kam es zu Faustschlägen - und ein Handy ist verschwunden.

04.03.2023 | Stand: 11:05 Uhr

In der Nacht auf Samstag hat ein 29-jähriger Mann ein Taxi nach Werdenstein bestellt, um von einer dortigen Party in Richtung Kempten zu fahren. Es gesellten sich nach Vereinbarung noch zwei unbekannte Männer in das Taxi, die in Richtung Sonthofen wollten, berichtet die Polizei.

Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Bezahlung der Fahrt sei es vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Fahrgästen gekommen. Aufgrund der Streitigkeit habe der Taxifahrer das Taxi auf Höhe des Kalvarienberges angehalten. (Lesen Sie auch: 20.000 Euro Schaden und ein Verletzter nach Unfall in Immenstadt)

Unbekannter schlägt 29-Jährigen nahe Immenstadt

Danach habe einer der bislang unbekannten Fahrgäste den 29-Jährigen unvermittelt mit mehreren Faustschlägen in das Gesicht geschlagen. Im Anschluss sei es noch zu einem Gerangel der Fahrgäste außerhalb des Taxis gekommen. Der Geschädigte stellte bei der anschließenden Fahrt nach Kempten zudem fest, dass sein Handy bei der Auseinandersetzung verloren gegangen ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.