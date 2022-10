Schon wieder gibt es Ärger mit der Post in Sonthofen - Briefgeheimnis in Gefahr?

Ein Bürger stand überraschend vor der geschlossenen Filiale in Sonthofen und berichtet nun über weitere Missstände. Was ein Post-Sprecher dazu sagt.

Erneut gibt es Beschwerden über mangelnde Postversorgung in Sonthofen. In der Kreisstadt sei die Filiale in der Bahnhofstraße vor mehr als zwei Wochen während der sonst gewohnten Öffnungszeiten geschlossen gewesen. Ein Zettel am Eingang habe die Kunden auf die Filiale im sieben Kilometer entfernten Fischen verwiesen, schildert unser Leser Dieter Eckstein.

Auch der Feneberg-Markt in Sonthofen habe an diesem Tag den Postschalter geschlossen. Während er dort wartete, seien zehn andere Kunden unverrichteter Dinge abgezogen. „Das ist nicht vorstellbar in einer Kreisstadt mit über 20.000 Einwohnern“, kritisiert Eckstein.

Wenige Tage vor seinem Erlebnis hatten sich andere Sonthofer Bürger über geschlossene Schalter und die aus ihrer Sicht mangelnde Postversorgung in der Kreisstadt beschwert. Ein Sprecher des Unternehmens entschuldigte sich damals auf Anfrage unserer Redaktion, dass Filialen entgegen den Angaben im Internet geschlossen hatten und versprach, die Angaben zu aktualisieren.

Bürger: Briefgeheimnis bei der Sonthofer Post in Gefahr

Post-Kunde Eckstein berichtet, dass vor zwei Wochen sogar das Briefgeheimnis in Gefahr gewesen sei. Der große Briefkasten vor der Postbankfiliale sei derart überfüllt gewesen, dass man durch den Schlitz fremde Briefe hätte nehmen können, schildert Eckstein.

Darüber hinaus habe der Briefmarkenautomat vor dem Gebäude nicht funktioniert, moniert der Postkunde. Er fragt sich, warum die Post-Mitarbeiter, die im hinteren Bereich der alten Hauptpost weiterhin die Sendungen zum Verteilen abholen, nicht nach dem Briefkasten und dem Briefmarkenautomat schauen.

Post-Sprecher: Kunden in Sonthofen sollen überfüllte Briefkästen melden

Ein Sprecher der Post reagiert auf die Vorwürfe: „Von unseren Briefkastenleerern wurden keine Auffälligkeiten gemeldet. Wir werden das selbstverständlich beobachten und, falls erforderlich, Abhilfe schaffen“, teilt Dieter Nawrath auf Anfrage unserer Redaktion mit. Kunden würden gebeten, zu melden, wenn sie überfüllte Briefkästen sehen – zum Beispiel über die Hotline 0228/4333112 oder die Social-Media-Kanäle. „Wir gehen der Sache dann unmittelbar nach“, sagt Nawrath.

Wie berichtet, wird mit der Postbank Ende Oktober auch der letzte Kundenschalter der Post in der Sonthofer Bahnhofstraße schließen. Die Versorgung mit Brief- und Paketdienstleistungen soll dann über eine Bäckereifiliale im Bahnhofsgebäude sowie die anderen Postagenturen in Sonthofen sichergestellt werden, teilt das Unternehmen mit. In der Vorweihnachtszeit seien die Postkunden in der früheren Hauptpost bis zur Glastür Schlange gestanden, obwohl drei Schalter mit Mitarbeitern besetzt gewesen seien, erzählt Eckstein. Wie das künftig in der Bäckerei im Bahnhof funktionieren soll, könne er sich nicht vorstellen.

Sonthofen ist allerdings nicht der einzige Problem-Herd der Post. Auch im Westallgäu klagten Kunden Mitte des Jahres über unpünktliche Zustellungen von Briefen und Pakten. Damals waren laut einem Unternehmens-Sprecher die hohen Krankenzahlen ausschlaggebend für die Verspätungen.

