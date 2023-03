Die Post in Sonthofen führt viele Gespräche, wo eine Übergangslösung für den Zustellstützpunkt entstehen könnte. Zwei Standorte sind nicht mehr im Rennen.

24.03.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Viele Riedener treibt die Frage derzeit intensiv um: Wohin zieht die Post mit ihrem Zustellstützpunkt? Wie berichtet, braucht der Konzern ein Ausweichquartier, da der Neubau im Gewerbegebiet an der Iller nicht rechtzeitig fertig wird. Nach Recherchen unserer Redaktion sind zwei Standorte, die zuletzt im Gespräch waren, nicht mehr im Rennen: das bisherige Milchwerk an der B19 und das ehemalige Gebäude des „C+C Oberallgäu“. Noch offen ist, ob das Post-Zentrum vorübergehend in Blaichach entstehen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.