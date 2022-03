Weil er sich zwei Gramm Marihuana beschaffte: Junger Oberallgäuer wandert hinter Gittern

Prozess am Amtsgericht Sonthofen: Seit 20 Jahren kifft ein Mann aus dem Oberallgäu - jetzt muss der 36-Jährige allerdings dafür ins Gefängnis.

Vielleicht ahnte der Angeklagte bereits, was ihn erwarten würde. Denn er war gar nicht erst zur Verhandlung am Amtsgericht Sonthofen erschienen, wo er sich wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten musste. So wurde der 36-Jährige von einer Polizeistreife vorgeführt. Er hatte sich im Dezember 2021 bei einem Bekannten zwei Gramm Marihuana besorgt.

Für diese Tat geht der junge Mann jetzt ins Gefängnis. Denn der Oberallgäuer war vorbestraft und stand wegen zweier ähnlicher Delikte unter offener Bewährung. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Sonthofen: Mann besorgt sich wiederholt Marihuana und muss ins Gefängnis

„Sie sind das Beispiel dafür, warum man Marihuana nicht legalisieren sollte“, sagte Richterin Brigitte Gramatte-Dresse in der Hauptverhandlung am Amtsgericht Sonthofen. Mit 16 Jahren habe er angefangen zu kiffen und bis heute – 20 Jahre später – nie ganz den Absprung geschafft, erzählte der Angeklagte.

„Die Sucht ist nicht so einfach“, sagte der 36-Jährige. „Man kann nicht von heute auf morgen aufhören.“ Zum Zeitpunkt der Tat habe er sich überfordert gefühlt und sich nicht anders zu helfen gewusst, als seinen Bekannten nach Drogen zu fragen. „Die zwei Gramm hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht, vielleicht wären auch ein, zwei Züge an einem Joint genug gewesen.“

Angeklagter Oberallgäuer: Beim Dealer wegen der schlechten Qualität beschwert

Der Dealer des Angeklagten, der sich selbst wegen verschiedener Delikte in einem anderen Verfahren vor Gericht verantworten muss, räumte als Zeuge die Weitergabe des Rauschgifts ein. „Ich habe ihm etwas gegeben, nicht verkauft – er hat nie etwas bezahlt.“ Der Angeklagte habe sich sogar später wegen der schlechten Qualität des Marihuanas bei ihm beschwert. Laut Staatsanwaltschaft hatte das Betäubungsmittel einen Wirkstoffgehalt von fünf Prozent THC.

Marihuana konsumiert: "Man wird depressiv, wenn man mit dem Kiffen aufhört"

„Bei mir läuft gerade gar nichts“, sagte der Angeklagte vor Gericht. „Ich bin selber völlig verzweifelt.“ Er habe wegen unentschuldigter Fehltage in der Probezeit den Job verloren, der ihm Halt gab. Jetzt verlasse er kaum noch die Wohnung, seinen Bewährungshelfer habe er nie getroffen, weil dieser keine Hausbesuche mache. „Man wird depressiv, wenn man mit dem Kiffen aufhört“, schilderte der 36-Jährige seine Probleme. Sein Verteidiger plädierte für eine milde Strafe, weil der Angeklagte die Drogen nur zum Eigenkonsum erworben habe. Zudem wies der Anwalt darauf hin, dass weitere 14 Monate Freiheitsstrafe drohen, wenn die Bewährungen widerrufen werden, zu denen der Angeklagte in der Vergangenheit verurteilt worden war.

Staatsanwältin: "Bewährungsstrafen helfen bei dem Angeklagten gar nichts"

„Bewährungsstrafen helfen bei dem Angeklagten absolut gar nichts“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Mit sechs Monaten blieb Richterin Brigitte Gramatte-Dresse zwar knapp unter dieser Forderung. „Sie haben ein Suchtproblem“, redete sie dem Angeklagten ins Gewissen. „Sie können es nicht mit Arbeit überwinden.“ Sie empfahl dem Angeklagten, in der Haft eine Therapie zu machen. „Sehen Sie, was die Sucht aus Ihnen macht“, sagte Gramatte-Dresse. „Sie nehmen die Brücken nicht an, die man ihnen baut.“

Der Angeklagte zeigte sich offen, ein Therapieangebot anzunehmen, und trug das Urteil mit Fassung. „Es war mir irgendwie klar, dass eine Strafe kommt.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

