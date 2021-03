Am meisten zufriedene Radfahrer gibt es in Sonthofen

Sonthofen belegt in einem Ranking des ADFC zum Verkehrsklima für Radfahrer den ersten Platz in Bayern. Trotzdem gibt es noch Raum für Verbesserungen.

21.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Auf dem ersten Platz in Bayern steht die Stadt Sonthofen beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Damit ist die Oberallgäuer Kreisstadt laut einer Pressemitteilung Spitzenreiter unter den 49 teilnehmenden Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern. Bundesweit belegte Sonthofen in dieser Gruppe Platz 18 von 415. Der Test hat 2020 als bundesweites Stimmungsbarometer die Zufriedenheit von Radfahrern in deutschen Städten und Gemeinden gemessen. Im Schnitt erreichten die Städte dabei eine 3,9 – „ausreichend“. Sonthofen bekam die Note 3,3 – „befriedigend“.

Für den Radverkehrsbeauftragten der Stadt Johannes Buhl ist der Test ein wichtiger Gradmesser, weil er eine der größten Umfragen zur Fahrradfreundlichkeit sei. „In Sonthofen wird die Infrastruktur vergleichsweise gut bewertet, der Komfort relativ schlecht“, sagt Buhl. Beispielsweise werde die „Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr als mangelhaft bewertet“. Insgesamt zeige die Umfrage, dass überall noch Luft nach oben sei. „Sonthofen hat sich vor gut vier Jahren auf den Weg gemacht, fahrradfreundlich zu werden“, sagt Bürgermeister Christian Wilhelm „Die Umfrage zeigt, dass die Anstrengungen gewürdigt werden“.

