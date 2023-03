Rätsel und Raffinesse: Drei Oberallgäuer Fotografen zeigen neue Bilder in Oberstdorf

Die Oberallgäuer Fotografen Jonathan Besler, Winfried Egger und Stefan Lindauer zeigen in Oberstdorf sich bestens ergänzende Perspektiven auf die Heimat.

28.03.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Drei Fotografen mit unterschiedlichen, sich bestens ergänzenden Perspektiven auf die Heimat sind in der Oberstdorfer Galerie im Trettachhäusle zu sehen: Jonathan Besler aus Hinterstein mit mystisch-romantischen Bildern der Bergwelt. Dazu gesellen sich zwei Oberstdorfer: Winfried Egger mit seinen Variationen der Trettachspitze, Stefan Lindauer mit rätselhaften Arbeiten über Ludwig II.

Das Motto des Märchenkönigs

„Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen.“ Dieses Motto des Märchenkönigs greift Lindauer pfiffig auf. Und zwar sind die Aufnahmen der Lebensstationen (Schlösser, Landschaften, der See des Todes) in Quadraten „verpixelt“. Wer aber ein Handy dabei hat oder eine elektronische Kamera und durch den Sucher blickt, sieht die Bilder wieder in „Reinform“. Denn diese besitzen eine Funktion, die solche Grob-Auflösungen glättet. Ein genialer, überraschender Beitrag zum hochaktuellen Thema, wie unser Blick auf die Welt, unsere Sinne und Wahrnehmung, durch Technik geprägt und verändert wird.

Mystische Schönheit der Bergwelt

Die mystische Schönheit der Bergwelt versteht Jonathan Besler wie wenig Andere ins Bild zu setzen. Spektakulär sind die Aufnahmen aus dem Allgäu. Ob das schimmernde Türkis der beiden Gaisalpseen oder der Schrecksee und seine Kulisse, schneeüberzuckert – auch gängige Motive, 1000 Mal geknipst, bekommen bei Besler ihre edle, erhabene Aura zurück. Ob der Mond hinter Gratzügen, aus dem Nebelmeer ragende Gipfel oder eine spektakuläre Gewitterkulisse: Diese Panorama-Motive sind aus vielen Einzel-Aufnahmen zusammengesetzt (der Computer macht’s möglich), die Besler auf einem Stativ aneinanderreiht oder sogar frei Hand macht. Fotografenkunst, handwerklich perfekt und fantastisch inspiriert zugleich. Technik und Romantik als holdes Paar.

Quiz für Berg-Kenner

Da Besler die Bilder nicht betitelt, sind sie zugleich ein Quiz für Berg-Kenner: Von welchem Standpunkt aus ist das fotografiert? Aus der Luft oder von einem anderen Gipfel aus? Bilder von Kühen in der Natur (manchmal mit Regenbogen) komplettieren die Idylle. Besler eröffnet im April übrigens seine eigene Fotogalerie am Marktplatz in Oberstdorf.

Variationen über die Trettachspitze

Nimmermüde variiert Winfried Egger seine Blicke auf sein großes Thema, die Trettachspitze (zu deren Füßen, in Gottenried beim Christlesee, er 30 Jahre wohnte). Interessant die verschiedenen Raster-Techniken, deren sich der gelernte Drucker bedient. So erscheint die Trettachspitze mal grob, mal fein gerastert. Raffiniert die ganz unterschiedlichen Drucke auf Wellpappe oder dünnem, filigranem Papier. Mit „Kia on the run“, dynamisch verwischten Rindviechern, beweist Egger, dass er aber noch ganz andere Seiten hat. Ebenso mit Zitrusfrüchten als Stillleben, die nicht wie ein Foto wirken, sondern wie ein altmeisterliches Gemälde.

Geöffnet bis Sonntag, 16. April, täglich von 13 bis 17 Uhr.

