Raffinierte Malerei: Wahl-Oberstdorferin beherrscht eine seltene Technik

Die ehemalige Bühnenbildnerin Irina Beliakova zeigt in ihrer Wahlheimat Oberstdorf Bilder und Objekte, die in einer alten, aufwendigen Technik gestaltet sind.

Die in Oberstdorf lebende Künstlerin Irina Beliakova, die sich mit ihren Lackminiaturen einen Namen gemacht hat, zeigt in ihrer jüngsten Ausstellung im Oberstdorf-Haus auch Öl- und Aquarellmalerei sowie bemalte Eier.

In ihren Motiven – es sind bevorzugt Wälder-, Wiesen- und Seenlandschaften mit alten Holzkapellen und Hütten aus ihrer alten Heimat – kommt die romantische Seele der aus Russland stammenden Künstlerin zum Ausdruck. Das Aquarell mit seinen weichen Konturen, die sich im Bildzentrum zur Gegenständlichkeit formen, hält Irina Beliakowa für die angemessene Technik in der Landschaftsdarstellung. Die zarten Braun-, Grün- und Weißtöne ihrer Bilder strahlen Ruhe und Beschaulichkeit aus.

In ihrer 30-jährigen Tätigkeit als Kostümbildnerin und Dekorationsmalerin hat sich Irina Beliakova die seltene und alte Technik der Lackminiaturen-Malerei angeeignet. Mit Öl- und Wasserfarben malt sie auf Perlmutt, Blattgold oder eine Art Pappmaché. Die filigranen Bilder werden anschließend in einem speziellen Verfahren mit Lack überzogen. So verziert Irina Beliakova Schmuck. Schatullen und Eier.

Öffnungszeiten: Oberstdorf-Haus, bis 14. April, täglich von 9 bis 18 Uhr.

