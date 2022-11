Ralf Kellner erhält den Goldenen Ehrenring der Stadt

Ralf Kellner aus Immenstadt erhält den Goldenen Ehrenring der Stadt für sein außergewöhnliches Engagement.

30.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

45 Jahre seines Lebens war Ralf Kellner in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen ehrenamtlich für die Allgemeinheit tätig. Für dieses enorme Engagement verlieh der Immenstädter Bürgermeister Nico Sentner dem Stadtrat den Goldenen Ehrenring.

Sentner ließ das Leben des 80-Jährigen und sein Wirken im jüngsten Stadtrat Revue passieren. Geboren wurde Ralf Kellner am 28. Oktober 1942 in Oberstdorf. 1948 zogen seine Eltern aus beruflichen Gründen nach Nürnberg, wo er später in die Schule ging. Die Ferien verbrachte er meist in Oberstdorf. Ab 1960 gab er die Schülerzeitung „Egidia“ heraus und wurde 1962 in den Vorstand der „Presse der Jugend“ Bayern gewählt.

Er studierte an der Universität in Erlangen Jura und Sprachen und legte 1967 das erste und drei Jahre später das zweite Staatsexamen ab. Dazwischen heiratete er Anita Broßat. 1973 wurde die Tochter Iris Nicole geboren. 1974 wurde er zum Notar in Wassertrüdingen bestellt. 1977 verlegte er seinen Amtssitz nach Immenstadt in die Sozietät mit Klaus Dieter Dubon.

Er trat in den Lions Club Oberallgäu ein und gründete 1979 das Lions-Hilfwerk Oberallgäu mit, dessen Vorsitzender er 40 Jahre, von 1982 bis 2022, war. Zunächst im Elternbeirat des Kindergartens, dann Elternbeiratsvorsitzender an der Grundschule Stein schließlich Vorsitzender des Elternbeirats des Gymnasiums Immenstadt. Gegen den massiven Widerstand des Kultusministeriums kämpfte er dafür, dass das Gymnasium 1989 die Oberstufe erhält.

Von 1981 bis 1988 für Organisation des Stadtfests in Immenstadt zuständig

Von 1981 bis 1988 hatte er die Gesamtorganisation des Stadtfests in Immenstadt inne und erwirtschaftete einen jährlichen Erlös für die Stadt von 25.000 D-Mark (Sentner: „heute wäre das undenkbar“). 1988 übernahm er als Vorsitzender die Leitung des Partnerschaftsvereins Lillebonne-Wellington und blieb es 24 Jahre lang, organisiert Austauschfahrten mit und hält alle Ansprachen in Englisch oder Französisch. 1988 wurde er in den Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Kirche Immenstadt-Blaichach gewählt, wo er 30 Jahre mitarbeitete – unter anderem an der Neugestaltung der Erlöserkirche und dem Neubau der Blaichacher Kirche. 1992 wurde auf seine Veranlassung der „Förderverein Erlöserkirche Immenstadt“ gegründet, dessen Schriftführer er bis 2022 war. 2006 wurde er für sechs Jahre in den Dekanatsausschuss Kempten gewählt.

Auch im Stiftungswesen war Kellner aktiv. So begründete er nach dem Willen des verstorbenen Immenstädter Unternehmers Otto Luitpold Spies 1995 die gleichnamige Stiftung mit einem Kapital von 2,6 Millionen Euro. Er bleibt Vorstand bis 2022 und es gelang ihm, das Grundvermögen auf rund fünf Millionen zu erhöhen. Später wurde er außerdem Beirat in der Kunert-Stiftung und in den Königsegg-Stiftungen.

2013 gründete er den „Freundeskreis Hofgarten Immenstadt“ und setzt sich als Vorsitzender für den Erhalt der Halle ein. 2014 wurde er für die FDP in den Stadtrat gewählt und 2020 wiedergewählt. Ralf Kellner erhielt auch 2007 das „Bundesverdienstkreuz am Bande“.

