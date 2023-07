Experten streiten: Haben Baggerarbeiten am Rappenalpbach überhaupt Schaden angerichtet?

Zwei Biologen behaupten, dass die Baggerarbeiten am Rappenalpbach dem Ökosystem gar nicht geschadet hätten. Ein Allgäuer Insektenkundler ist anderer Meinung.

Von Sibylle Mettler

21.07.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Zwei Videos von Biologen, die den Rappenalpbach in Oberstdorf begutachten, werden von vielen Oberallgäuern gerade in den sozialen Netzwerken geteilt. Die beiden Experten kommen zu dem Ergebnis, dass die Baggerarbeiter der Älpler keinen schädlichen Einfluss auf das Ökosystem in dem Bach hätten. Der Bund Naturschutz wirft den beiden Biologen vor, dass ihre Aussagen mit der spezifischen Lebewelt der Gebirgsbäche und ihrer Randbereiche nichts zu tun haben.

