Rappenalptal: Kreisräte beantragen Sondersitzung des Kreistages

Die CSU-Fraktion im Oberallgäuer Kreistag fordert eine Sondersitzung zum Vorfall im Rappenalptal. Was das Landratsamt dazu sagt.

28.12.2022 | Stand: 12:14 Uhr

Im Streit um die Begradigung des Wildbachs im Rappenalptal bei Oberstdorf liegt nun ein Antrag für eine Sondersitzung des Kreistages vor. Die CSU-Fraktion mit den meisten Sitzen in den Gremium fordert, dass zu dem Thema eine öffentliche Sitzung angesetzt wird. Damit „möchten wir Licht ins Dunkel bringen und maximale Transparenz herstellen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Joachim Konrad.

Landratsamt Oberallgäu: Kreistag ist für die Angelegenheit nicht zuständig

Im Landratsamt werde der Antrag geprüft, teilt Sprecherin Brigitte Klöpf mit. Sie verweist jedoch darauf, dass es sich beim Rappenalptal um Wasser- und Naturschutzrecht und damit um „übertragene Aufgaben des Freistaats Bayern“ handele. Das Landratsamt agiere in dem Fall als untere staatliche Verwaltungsbehörde, hier habe der Kreistag „kein Mitspracherecht“. So sei es in der Landkreisordnung des Freistaats festgelegt.

Alpgenossenschaft und Kreisbehörde beschuldigen sich gegenseitig

Zuletzt hatte der Vorsitzende der betroffenen Alpgenossenschaft, Hannes Thaumiller, schwere Vorwürfe gegen Landrätin Indra Baier-Müller erhoben: Er bezichtigte sie der Lüge. Zuvor hatte Baier-Müller in einer Pressekonferenz am 8. Dezember der Alpgenossenschaft vorgeworfen, diese habe sich nicht an Absprachen gehalten und sei bei Baggerarbeiten auf einer Länge von 1,6 Kilometern weit über die Maßnahmen hinausgegangen, die zuvor mit der Behörde abgestimmt worden waren.

Ende Januar soll Umweltminister Thorsten Glauber im Umweltausschuss des Landtages Stellung zum Vorfall im Rappenalptal nehmen. Das sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Gehring auf Anfrage unserer Redaktion.