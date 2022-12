Reaktionen auf das Aus für Polizeiinspektion: „Ein Rückschritt für Oberstdorf“

Mit Kritik und Verständnis reagieren die Gemeinderatsmitglieder auf die Herabstufung der Polizeiinspektion in Oberstdorf. Hier lesen Sie die Reaktionen.

03.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Auf ein geteiltes Echo stieß die Entscheidung, die Polizeiinspektion Oberstdorf in eine Station umzuwandeln bei der Vorstellung am Donnerstagabend im Marktgemeinderat. Einzelne Ratsmitglieder äußerten Verständnis für den Schritt des Polizeipräsidiums, andere übten Kritik und kündigten Widerstand an.

