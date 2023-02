Das sollten Sie zu dem Skispektakel am Wochenende am Nebelhorn wissen

Bis zu 150 Skirennfahrer messen sich beim „Red Bull Bankx“ in Oberstdorf. Zwei parallele Strecken warten auf die Amateursportler. Anmeldungen sind noch möglich.

28.02.2023 | Stand: 18:51 Uhr

„Red Bull Bankx“ kommt ans Nebelhorn. Das Skispektakel mit kreativem Kurs ist ein Skirennen für Amateure. Skirennfahrer und -fahrerinnen ab 18 Jahren dürfen an dem Event in Oberstdorf teilnehmen. Die maximal 150 Teilnehmer können sich auf einen abwechslungsreichen und kreativen Parallelkurs freuen, der ihnen die einzigartige Chance bietet, sich auf zwei professionell gestalteten Strecken für Amateure zu messen. Die Premiere am Nebelhorn findet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, statt.

Das ist „Red Bull Bankx“ 2023 am Nebelhorn

Zwei parallele Strecken und unzählige spaßige Features: Beim Ski-Parallel-Race am Nebelhorn in Oberstdorf wartet eine aufregende Aufgabe auf die Teilnehmer. Elemente aus Skicross, „Banked Slalom“ und anderen alpinen Schneesportdisziplinen vereinen sich in einem einzigartigen Parallelkurs, auf dem sich die Skifahrer fesselnde Duelle liefern – und das unter den Augen der deutschen Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg und der Telemark-Weltmeisterin sowie die Oberstdorfer Skicross-Athletin Johanna Holzmann, die als Expertinnen und Vorläuferinnen vor Ort sein werden.

Der Kurs beim Skispektakel in Oberstdorf

Die beiden Strecken verlaufen teilweise parallel, teilweise gespiegelt und teilweise symmetrisch. Bei einem durchschnittlichen Gefälle von rund 18 Prozent überwinden die Skifahrerinnen insgesamt 134 Höhenmeter und eine Distanz von 750 Metern. Mal flacher und mal etwas steiler zieht sich der Kurs dabei durch abwechslungsreiches Gelände. Nach dem gemeinsamen Start überspringen die Skirennfahrer einen Double Kicker, bevor sich der Kurs an der „Double Banked“ teilt.

In der Folge warten weitere kleine Sprünge, eine „Rhythm Section“ sowie positive und negative Banks (Steilkurven) auf die Sportler. Auf dem für geübte Skifahrer gut zu bewältigenden Kurs stellen die letzten Meter die wohl größte Herausforderung dar: Um als Erster die Ziellinie zu überqueren, muss man eine 180-Grad-Steilkurve mit anschließendem Zielsprung bewältigen – ein Riesenspaß für alle, die schon immer mal auf einem professionell gestalteten Kurs gegen ihre Freunde antreten wollten.

So laufen die Rennen bei „Red Bull Bankx“ 2023 am Nebelhorn ab

In der Ausscheidungsrunde am Samstag starten die Skifahrerinnen einzeln gegen die Uhr: Sie absolvieren zwei Runs und fahren dabei jede Strecke einmal; beide Zeiten werden addiert. Die jeweils schnellsten 16 oder 32 Frauen und Männer (Anzahl abhängig von tatsächlicher Teilnehmerzahl) qualifizieren sich für die K.o.-Finals am Sonntag.

Hier folgen spannende Eins-gegen-Eins-Duelle mit je zwei Runs pro K.o.-Runde im Parallelkurs, bis nach dem Finale die Siegerin und der Sieger feststehen. Da beide Strecken nicht völlig identisch sein können, fahren die Teilnehmer in den Finalrunden jeweils beide Strecken, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

Veranstalter sucht noch Freiwillige

Wer nicht selbst am Rennen teilnehmen kann, der kann das Spektakel als Zuschauer auf dem Nebelhorn verfolgen. Die Veranstalter suchen außerdem noch Freiwillige, die beim Abrutschen des Kurses sowie als Streckenposten aushelfen. Die Freiwilligen erhalten Verpflegung und sind wie alle Teilnehmer zu einem Drink bei der Afterparty eingeladen. Wer als Freiwilliger zum Gelingen des Events beitragen möchte, meldet sich schnell und einfach über das Kontaktformular mit dem Betreff „Volunteer“ beim Veranstalter.

Bei so einem aufregenden Event darf natürlich eine ordentliche Feier nicht fehlen. Bei der offiziellen Afterparty am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr in der Hörbar in Oberstdorf (Prinzenstraße 4A) können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam mit den Freiwilligen und den Zuschauern auf ihre Erfolge anstoßen. Die Party ist offen für alle.

Anmeldung für „Red Bull Bankx“ in Oberstdorf noch möglich

Eine Anmeldung für das Skispektakel „Red Bull Bankx“ in Oberstdorf ist noch möglich. Interessierte können sich die letzten Startplätze unter www.redbull.com/bankx sichern.

