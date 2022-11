Rekordschulden drohen: Oberstdorf zu Sparkurs gezwungen

Würde die Gemeinde alle geplanten Projekte 2023 umsetzen, würden die Schulden auf 51,4 Millionen Euro steigen. Jetzt kommen erste Sparvorschläge auf den Tisch.

Es ist eines der größten Bauprojekte in der Region: Über 100 neue Wohnungen könnten am Trettachkanal in Oberstdorf entstehen. 14,7 Millionen Euro würde das Mammutprojekt auf dem 10.000-Quadratmeter-Areal an der Hermann-von-Barth-Straße die Gemeinde kosten. Ein Architektenwettbewerb wurde bereits umgesetzt, Ende 2023 sollten die Bauarbeiten beginnen und 2025 die ersten Bewohner einziehen. Doch Großinvestitionen wie diese kommen jetzt auf den Prüfstand. Denn im Zuge der Haushaltsberatungen wurde klar: Alles, was auf dem Entwurf für den Etatplan 2023 steht, wird sich die Marktgemeinde nicht leisten können.

Steigen die Schulden auf 51,4 Millionen Euro

Werden sämtliche Großprojekte im Jahr 2023 wie gewünscht umgesetzt, steigen die Schulden der Marktgemeinde bis zum Jahresende auf 51,4 Millionen Euro. Ende 2022 stehen sie auf 26,4 Millionen Euro. „Der Kernhaushalt kann nicht alles finanzieren – und nicht alles gleichzeitig“, mahnte Marktkämmerer Wolfgang Ländle im Gemeinderat. „Nicht alles, was man gerne hätte, ist auch finanzierbar.“ Deswegen ist es jetzt an den Fraktionen des Gemeinderats Sparvorschläge zu machen.

Dabei brachte die CSU gleich das Vorhaben am Trettachkanal ins Spiel. Die Zahl der Wohnungen sei „für die Gemeinde zu viel“, sagte David Berktold (CSU). Er schlug vor, im südlichen Teil des Areals ein Einheimischen-Wohnprojekt zu starten und einen Teil der geplanten Wohnungen als Eigentumswohnungen zu verkaufen. „Wir sollten uns in dieser Runde zusammen setzen und eine Lösung suchen“, richtete sich Berktold an seine Ratskollegen. Das kam bei den anderen Fraktionen gut an: Christian Raps (FW) lobte den „Sinneswandel“ der CSU, am Trettachkanal ein Einheimischenmodell umzusetzen. „Wir finden bestimmt eine Lösung.“

Diskussionen über Großprojekt bereits in der Vergangenheit

Das Thema hatte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen im Rat gesorgt. Teile des Gemeinderats, Freie Wähler und SPD, traten dafür ein, das Projekt gemeinsam mit dem Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) als Partner umzusetzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und günstige Mieten zu garantieren. Doch die Mehrheit des Gemeinderates entschied sich im September 2020 dafür, mit Zuschüssen aus dem Wohnungspakt Bayern lieber Eigentum für den Markt Oberstdorf zu schaffen – aber auch die Kosten zu tragen.

Doch das ist nicht das einzige teure Projekt, das die Oberstdorfer im kommenden Jahr viel Geld kosten wird: Für die Pflichtaufgabe Grundschulsanierung muss die Kommune 13,4 Millionen Euro einplanen. Der Umbau der Parkplätze für ein Parkleitsystem kostet 2,3 Millionen Euro und für den Kanal-umbau am Faltenbach werden 2,2 Millionen Euro fällig. Für das Wohnbauprojekt am Trettachkanal würde im ersten Jahr rund eine Million Euro fällig. Aber auch die Wohnbauprojekte in der Rubinger Straße (1,6 Millionen Euro) und Im Steinach (1,2 Millionen Euro) binden Mittel des Marktes.

Ungedeckte Investitionen von 28,1 Millionen Euro

Der Vermögenshaushalt weise nach dem aktuellen Entwurf ungedeckte Investitionen in Höhe von 28,1 Millionen Euro aus, rechnete Kämmerer Ländle vor. Nach Abzug der Tilgungen würde so die Neuverschuldung des Marktes im Jahr 2023 rund 25 Millionen Euro betragen. Deswegen sei es „zweckmäßig“, erklärte Ländle, die geplanten Investitionen zu priorisieren, die Finanzierung zu überdenken und über Alternativlösungen nachzudenken.

Bis zum Jahr 2026 könnten die Schulden der Marktgemeinde Oberstdorf sogar auf 64,8 Millionen Euro steigen, warnte Ländle. Den mit dem Neubau von Mittelschule und Feuerwehrhaus, notwendigen Straßen- und Brückensanierungen sowie dem geplanten Grunderwerb seien weiter Großprojekte im Finanzplan noch gar nicht berücksichtigt, erklärte der Kämmerer. „Der Markt Oberstdorf muss die Investitionen langfristig, auch bei höherem Zinsniveau und sinkendem Steueraufkommen finanzieren können.

