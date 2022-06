Rentnerin fährt in Oberstaufen auf der falschen Straßenseite

In Oberstaufen ist eine 73-Jährige auf der falschen Straßenseite gefahren. Zeugen wollten die Frau stoppen - einer geriet selbst fast unter die Räder.

11.06.2022 | Stand: 11:21 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 73-jährige Frau mit ihrem Auto in der Immenstädter Straße in Sonthofen auf der falschen Straßenseite gefahren. Zwei Insassen eines anderes Autos bemerkten bereits aus weiter Entfernung die ältere Frau, die ihnen auf der falschen Fahrspur entgegen kam, berichtet die Polizei. Durch Hupen und Lichthupen konnte die 73-Jährige zum Abbremsen und Stehenbleiben bewegt werden.

Als jedoch der 56-jährige Fahrer des anderen Autos ausstieg und zu der Falschfahrerin gehen wollte, gab die mit der Situation überforderte Frau plötzlich wieder Gas und der Mann musste zur Seite springen. Neben einer Meldung an die Führerscheinstelle muss die Falschfahrerin mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".