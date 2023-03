Richtungsweisende Spiele für Volleyballerinnen des TSV Sonthofen

Die Volleyballerinnen des TSV Sonthofen müssen am Wochenende doppelt ran. Gegen München und den SV Lohhof II müssen sie punkten, um nicht weiter abzurutschen.

10.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bei den Volleyballerinnen des TSV Sonthofen steht ein richtungsweisendes Wochenende an. Aktuell stehen die Allgäu-Strom Volleys auf dem siebten Platz, am Samstag empfangen sie ab 19.30 Uhr den Tabellendritten VC DJK München-Ost-Herrsching, ehe am Sonntag ab 16 Uhr beim SV Lohhof II (derzeit neunter Platz) ein weiteres kräftezehrendes Match ansteht. Um nicht in Abstiegsregionen der Dritten Liga Ost zu geraten muss das Team um Trainerin Vanessa Müller möglichst viele Punkte sammeln, insbesondere gegen den direkten Verfolger Lohhof.

Nach zuletzt nur mäßigen Leistungen und einer Niederlage in Eibelstadt hatten die Allgäu-Strom Volleys drei Wochen Zeit, um Kraft zu tanken und an der notwendigen Konstanz im Spiel zu arbeiten. Das Sonthofer Team ist sehr zuversichtlich, in den letzten vier Saisonspielen noch die wichtigen Punkte zu holen, um im Mittelfeld der Liga zu bleiben.

Keine 24 Stunden Pause

Dass das keine leichte Aufgabe wird, ist den Oberallgäuerinnen klar. Denn bereits am Samstag erwarten die Volleys den aktuell Tabellendritten in der Sonthofer Allgäu Sporthalle. Bei der DJK München-Ost-Herrsching mussten sie sich Anfang Dezember mit 1:3 geschlagen geben und sie sinnen nun vor eigenem Publikum auf Revanche. „Wir haben uns viel vorgenommen, um die restlichen Matches erfolgreich zu bewältigen“, sagt Trainerin Vanessa Müller. „Und nach den intensiven und guten Trainings in den vergangenen Wochen gehen wir daher auch sehr selbstbewusst in das schwere Wochenende mit gleich zwei Spielen.“

Und nach dem Heimmatch folgt bereits keine 24 Stunden später die nächste schwere Aufgabe. Mit dem SV Lohhof II steht den TSV-Volleyballerinnen der direkte Verfolger gegenüber. Im Hinspiel behielten die Volleys noch mit einem knappen 3:2-Sieg die Oberhand. Die Gastgeber stehen mit 18 Punkten in Lauerstellung, nur vier Punkte hinter Sonthofen, die aktuell 22 Zähler auf dem Konto haben. Somit müssen sie sich vor allem körperlich vom Vortag erholen, um gegen die Münchner Vorstädter zu bestehen und nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen.

