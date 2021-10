Riedbergpass: Motorradfahrer kollidiert mit Auto - 61-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Riedbergpass verletzt.

19.10.2021 | Stand: 12:46 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, fuhrt der Mann am Montagnachmittag auf dem Riedbergpass von Obermaiselstein in Richtung Balderschwang. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte in einen Auto, das von einem 60-Jährigen gelenkt wurde.

Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

