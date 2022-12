Rockige "Jingle Bells": Immenstädter Gymnasiasten stimmen auf Weihnacht ein

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Immenstadt stimmen bei einem Konzert ihr Publikum mit schwungvollen und besinnlichen Melodien auf das Fest ein.

23.12.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Nachdem es im vergangenen Jahr nur medial aufgezeichnet wurde, war in diesem Jahr das Weihnachtskonzert, das erstmals wieder in der Aula des Gymnasiums Immenstadt stattfand, sehr gut besucht.

Den Auftakt des Programms machte Korbinian Waltner auf der Steirischen, der nach einem volkstümlichen „Katrin-Baorischer“ im Duo mit seinem Bruder Johannes am Bariton das „Stille Nacht“ erklingen ließ.

Mit traditionellen Weihnachtsliedern folgten die Schülerinnen und Schüler des Unterstufenchors. In einem wunderbaren Wechsel zwischen Solisten und Chor, mit Glockenklang und Klavier, haben sie die Zuschauer bezaubert.

Neben den musikalischen Einlagen durfte das Publikum auch zwei Weihnachtsgeschichten lauschen, die von Emilia Nagel und Finja Neubrand vorgetragen wurden.

Schneewalzer auf der Steirischen

Sehr besinnlich wurde es mit den solistischen Darbietungen. Beim klassischen Schneewalzer, gespielt von Kay Prinz auf der Steirischen, sowie beim englischen Weihnachtslied von Anna Razdorozhna am Klavier, wurde es ganz still im Publikum. Auch die Solistin Elena Pfister am Violoncello in Begleitung von Max Seehofer am Cajon versetzte das Publikum in Weihnachtsstimmung. Ein wundervolles Weihnachtsstück wurde von Emilia Nagel am Klavier zusammen mit Lorelei Wachter (Gesang) vorgetragen.

"Jingle Bells" überraschen

Nach traumhaften Harfenklängen von Laura Sippel überraschte Oskar Tauber auf seiner E-Gitarre mit einer rockigen Version von „Jingle Bells“. Schwungvoll gab der Mittelstufenchor mit lustiger Nikolausverkleidung ein traditionelles irisches Weihnachtslied zum Besten.

Im Anschluss wurde es nochmal besinnlich und die Zuhörerinnen und Zuhörer durften den Solisten Valentin Klawitter (Klavier) und Hannah Weh (Gesang) mit Harfenbegleitung lauschen.

Mit großer Leidenschaft und Freude am Musizieren folgte der Auftritt des Vokalensembles der Oberstufe: „Lord of the Dance“ kombiniert mit „The Irish Washerwoman“. Dabei brillierte Silvia Winterhalder an der Violine, souverän begleitet von weiteren Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern.

Bewegendes Abschiedslied für den Schulleiter

Der gelungene Abend wurde mit einer Danksagung und einem Geschenk an den Schulleiter des Gymnasiums Immenstadt, Michael Renner, abgerundet. Da der Schulleiter zum Halbjahr in den Ruhestand geht, hat das Vokalensemble zusammen mit instrumenteller Unterstützung ein bewegendes Abschiedslied gesungen, bei dem das Publikum miteinstimmen durfte. Michael Renner wurde auch ein kleines Dankeschön von der Q12 überreicht.

Musiklehrerin Heike Glinka hat zusammen mit den Schülerinnen und Schülern wieder ein meisterhaftes Konzert auf die Beine gestellt.

Wie der kleine Trommler in der Weihnachtsgeschichte haben die Schülerinnnen und Schüler das Publikum mit wunderschönen besinnlichen Weihnachtsmelodien beschenkt und es so auf die kommenden Festtage eingestimmt.

