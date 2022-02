Wintersport: Rodel-Unfall am Imberg - Wanderer kollidiert mit Skifahrer nahe Immenstadt

Beim Skifahren und Rodeln ist es am Imberg und nahe der Alpe Gschwenderberg zu Unfällen gekommen. Eine Frau war zeitweise bewusstlos.

27.02.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Am Imberg in Oberstaufen/Steibis ist es am Samstag gegen 19.40 Uhr zu einem schweren Rodelunfall gekommen. Ein 27-jähriger Rodler fuhr einem mit zwei jungen Frauen besetzten Rodel hinten auf, berichtet die Polizei.

Durch den Zusammenstoß wurden alle Rodler von ihrem jeweiligen Gefährt katapultiert. Der auffahrende Mann erlitt eine Platzwunde am Auge sowie an der Lippe. Eine 25-jährige Frau erlitt bei der Kollision eine Gehirnerschütterung und war zunächst bewusstlos. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Lindenberg gebracht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Bei einem Rodel-Unfall am Buchenberg wurde in den vergangenen Wochen ein Mädchen schwer verletzt.)

Wanderer kollidiert mit Skifahrer nahe der Alpe Gschwenderberg

Ein 60-jähriger Schneeschuhwanderer ging am Samstag gegen 16.50 Uhr vom Kemptener Naturfreundehaus in Richtung Alpe Gschwenderberg. Auf Höhe einer engen Passage kollidierte unvermittelt ein 75-jähriger Skifahrer mit dem Wanderer. Der Schneeschuhwanderer stürzte und verletzte sich leicht. Der Skifahrer selbst blieb unverletzt und half dem Verletzten. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

