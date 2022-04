Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen muss teuer saniert werden

5,7 Millionen Euro kostet die Sanierung der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen groben Schätzungen zufolge. Es wurden Risse in den Decken festgestellt.

18.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

An der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen nagt der Zahn der Zeit. Sie muss in den nächsten Jahren saniert werden – und das wird viel Geld kosten. Die aktuelle Summe präsentierte Johannes Hauptstock-Buhl, Leiter des Baureferats der Stadt, im Bauausschuss: Der finanzielle Aufwand beträgt laut einer Grobschätzung des beauftragten Architekten- und Ingenieurbüros 5,7 Millionen Euro.

An den Arbeiten führt kein Weg vorbei – das hatte Lisa Frommknecht von der Verwaltung den Kommunalpolitikern bereits im Sommer 2021 bei einer Sitzung klar gemacht. Sie hatte eine ganze Liste an Mängeln der Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten präsentiert.

Zwei Bauabschnitte an der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen

Erwähnt wurden dabei unter anderem die Betonstützen sowie die Wände, an denen die Schäden zugenommen haben. In den Zwischendecken waren viele Risse festgestellt worden. Frommknecht sprach im vergangenen Jahr von einer „senkrechten“ Teilung in zwei Sanierungsabschnitte: Teil eins ist laut diesem Zeitplan für 2023 vorgesehen und Teil zwei soll 2024 in Angriff genommen werden.

Für heuer sind im Haushalt 100.000 Euro für Planungsleistungen vorgesehen. Um die Aufträge zu vergeben, wird ein Gremium gebildet, das dem Stadtrat die Büros mit den besten Angeboten empfehlen wird. Der Bauausschuss beschloss einstimmig, dass in diesem Gremium neben Vertretern der Verwaltung die Stadträte Anton Buhl, Heribert Kitzinger sowie Andreas Böck sitzen werden.

