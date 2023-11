Wie einfach lässt es sich im SB-Kassen Feneberg einkaufen?

Mit der EC-Karte rein, Artikel scannen und zahlen - das Konzept im neuen SB-Feneberg in Oberstaufen klingt einfach, oder? Wir haben es im Video getestet.

14.11.2023 | Stand: 13:52 Uhr

Die erste Hürde ist geschafft, die Glastüren schieben sich zum Feneberg am Kirchplatz in Oberstaufen auf. Drin zu sehen ist ein Leuchtschild, zu lesen: "So einfach ist Einkaufen".

Nur ein Marketing-Versprechen oder ist wirklich alles kinderleicht? Zwei Frauen laufen draußen am Feneberg vorbei, eine fragt: "Warst du da schon mal drin?" Ihre Begleiterin lacht: "Nee, da kommt man ja nur mit Karte rein".

Feneberg in Oberstaufen setzt auf SB-Kassen gegen Personalmangel

Eine andere interessierte Kundin läuft von draußen auf die Glastüre zu, stoppt, schaut sich um und wundert sich, warum die Türen verschlossen bleiben. Sie dreht sich um und macht kehrt. Schon am Eingang zeigt sich: Für wen das Konzept neu ist, mag das auch erst einmal verwirrend sein.

Verschlossene Türen zum Feneberg sind neu, nicht nur für Bewohner und Touristen, auch für die Marke Feneberg. Es ist der erste Feneberg-Supermarkt, der rein mit Selbstbedienungskassen auskommen muss. Personalmangel sei der Grund gewesen, dass der Feneberg am Kirchplatz vor eineinhalb Jahren schließen musste, sagt Marktleiter Gigler. Ohne diese Lösung gäbe es keinen Feneberg mehr in der Ortsmitte in Oberstaufen.

Das Feneberg-Konzept in Oberstaufen: Selbstständig scannen und bargeldlos bezahlen

Der Kunde kauft seine Artikel ein, scannt sie selbstständig ab und bezahlt sie mit Kredit- oder EC-Karte, ApplePay oder GooglePay. Ganz ohne Bargeld. Und deshalb muss, wer rein will, schon vorne an der Türe dem Automaten die Geldkarte zeigen. Das bestätigt, dass gezahlt werden kann. Dann erst öffnen sich die Türen zum SB-Kassen-Supermarkt.

Drinnen im Feneberg ist alles wie gewohnt. Mit kleinen und großen Körben können die Kunden ihren Einkauf erledigen. Ein Mitarbeiter füllt das Regal auf, der Marktleiter Alexander Gigler unterhält sich mit einer Kundin. Wie in einem gewöhnlichen Supermarkt.

Im Markt erklärt eine Leuchttafel Schritt für Schritt, wie der Einkauf abläuft. Erst eintreten, dann einkaufen, bargeldlos bezahlen und den Laden verlassen. Ganz einfach, oder? Fast. Die Verwirrung bei den Kunden entsteht nicht durch das, was sie tun sollen, sondern durch die Art und Weise, wie sie die Schritte durchführen sollen.

SB-Kassen, EC- und Kreditkarte, ApplePay und GooglePay: Das hat sich in Oberstaufen geändert

Eine Kundin grübelt am Zutritt zum U-18 Bereich. Hinter geschlossenen Glastüren steht Schnaps, Wein, Sekt, Bier, auch alkoholfreies. Ran kommt man nur mit dem Ausweis, den man durch ein Lesegerät ziehen muss. Für wen das "wie" der Schritte nicht direkt ersichtlich ist, dem helfen der Marktleiter und sein Mitarbeiter aus.

Erst Kunden ab 18 Jahren dürfen hier, wie auch bei herkömmlichen Supermärkten, Alkohol kaufen. Auch wer Wein, Sekt und Bier kaufen möchte, muss volljährig sein. Hierfür haben sie sich bewusst entscheiden, erklärt Marktleiter Gigler.

Feneberg in Oberstaufen: SB-Kassen gegen Personalmangel

An einer Selbstbedienungskasse, welche im ersten Moment wie ein digitales Labyrinth mit blinkenden Lichtern und einem berührungsempfindlichen Bildschirm wirkt, steht ein Mitarbeiter. Er erklärt einer Frau, wie der Schritt "Bargeldlos bezahlen" funktioniert. Sie berührt den "Start"-Knopf auf dem Touch-Bildschirm. Gemeinsam scannen und wiegen sie ihren Einkauf ab. Der letzte Artikel ist abgepiepst und die Dame berührt den "Zahlen" Button auf dem Bildschirm. Weiter geht es am Kartenlesegerät. Nach kurzer Hilfestellung, hält die Frau ihre EC-Karte zum bezahlen hin. Nach einem lauten Piepston und der Bestätigung, surrt aus einem Schlitz darunter der Kassenzettel heraus.

Feneberg in Oberstaufen: hier kann nur mit EC- und Kriditkarte, ApplePay und GooglePay gezahlt werden

An dem Ausgang staut es sich. Kunden stehen vor der Glasschranke, die sich nicht öffnen will. "Einfach den Kassenzettel auf den Scanner halten" erklärt der junge Mitarbeiter. Schon wieder dieses Wort "einfach". Wenn es so einfach wäre, gäbe es keinen Stau.

Marktleiter Gigler erzählt: "Unsere älteste Kundin ist 94 Jahre alt. Am Anfang haben wir gerade mit den älteren Kunden intensiv den Ablauf geübt, jetzt sind einige so weit, dass sie es schon selbstständig können". Klar ist, den Kunden wird wahrscheinlich noch eine Weile geholfen werden müssen. Trotzdem trauen sich schon jetzt immer mehr Touristen und Einheimische an das neue Konzept der SB-Kassen heran. Eine Seniorin, die gerade mit ihrem Einkauf fertig ist, berichtet, dass es gar nicht so schwer gewesen sei. Der junge Mitarbeiter habe ihr ganz lieb erklärt, was sie tun muss. Jetzt komme sie öfter.

Immer mehr Geschäfte im Oberallgäu setzen auf Selbstbedienungskassen