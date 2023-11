Schaden am Bahndamm behoben - aber wo ist der Biber geblieben?

Bahn zieht Bilanz nach dem Ende der Arbeiten am Gleisdamm bei Altstädten. Dort hatte der fleißige Nager das Erdreich für die Schienen großflächig unterhöhlt.

19.11.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Kleines Tier, große Wirkung: Fast einen Monat lang hatte der Biber den Zugverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf lahmgelegt.

Der fleißige Nager hatte auf einer Länge von 600 Metern ein umfangreiches Höhlensystem im Bahndamm angelegt. Aus Angst, die darüberrollenden Zügen könnten den untergrabenen Damm zum Einsturz bringen, sperrte die Deutsche Bahn Mitte Oktober vorsorglich die Strecke.

Strecke seit Mitte November wieder frei

Danach musste das Erdreich drei Wochen aufwändig saniert und abgesichert werden. Vergangene Woche wurde die Strecke wieder freigegeben. Aber was passiert jetzt mit dem Biber?

Südlich des Stadtausgangs von Sonthofen führt der Fischbach eine größere Strecke am Bahndamm entlang. Dort hat sich der Biber schon länger angesiedelt. Für seine Familie legte er einen Bau an mit Zugängen unter Wasser, Wohnhöhlen über Wasser, Luftröhren nach oben für die Frischluftzufuhr, weiteren Fluchtbauten und einem umfangreichen Röhrensystem.

Laut einer Bahnsprecherin hat er den Bahndamm mindestens an einer Stelle sogar bis auf die andere Seite „komplett unterhöhlt“ . Deshalb sei die Standsicherheit des Damms nicht mehr gewährleistet gewesen.

Hohlräume auf 600 Metern verfüllt

Um die Sicherheit des Damms wieder herzustellen und den Biber vom Graben in dem Bereich abzuhalten, musste die Bahn eine große Sanierung durchführen: Auf den 600 Metern wurden die Hohlräume wieder verfüllt.

Begleitend ließ die Bahn umfangreiche Bodenerkundungen durchführen. Aktuell werden noch Stahlnetze am Bahndamm angebracht, um eine weitere Bautätigkeit des Tieres zu verhindern. Und damit der Biber auch nicht unterhalb der Wasserlinie ins Erdreich gelangen kann, werde das Ufer mit großen Flussbausteinen gesichert. Zusätzlich "fanden Gleisarbeiten statt, um mögliche Unebenheiten entlang des beschädigten Bahndamms auszubessern", sagte die Bahnsprecherin.

Zu den Kosten erklärte die Sprecherin: "Aktuell gehen wir davon aus, dass sich die Kosten auf rund 450.000 Euro beziffern, eine valide Aussage dazu ist allerdings erst nach Abschluss aller Arbeiten möglich."

Wo ist die Biberfamilie?

Und wo ist die Biberfamilie abgeblieben? Der Lebensraum der Biber sei außerhalb des Dammbereichs "nicht weiter beeinträchtigt worden", sagt die Sprecherin - und weiter: "Wir gehen von einer Koexistenz des Bibers und der nun zusätzlich geschützten Bahninfrastruktur in der Zukunft aus." Damit muss sich der Biber ein neues Haus bauen.

Während der Gleissperre fuhren die Züge übrigens nur nach Sonthofen. Dann mussten die Fahrgäste vorwiegend in Busse umsteigen. Ein kleiner Teil der Bahnfahrer wurde sogar in Taxis befördert. Doch wer auf ein Auto zugreifen konnte, nutzte in den vergangenen Wochen lieber den Pkw zwischen Oberstdorf und Sonthofen.