Schadstoffe bei Arbeiten in der Grundschule Oberstdorf entdeckt

Sanierung der Grundschule schreitet voran, aber die Altlasten lassen die Kosten für das 20-Millionen-Projekt steigen. 2023 sollen die Schüler wieder einziehen.

20.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Generalsanierung der Grundschule Oberstdorf schreitet voran. Eine große Herausforderung bei dem 20-Millionen-Projekt ist die Beseitigung von Altlasten, die Anfang April abgeschlossen werden soll, erklärte Felix Peeters von der Oberstdorfer Bauverwaltung jetzt im Bauausschuss.

Putz enthält schädliche Substanzen

70 Prozent des Schulgebäudes sei bereits von Schadstoffen befreit. Nur Teile des Westflügels und die Turnhalle müssten noch saniert werden. Die Kosten für die Altlastenbeseitigung steigen allerdings, am Ende könnten sie laut einer Prognose bei 815.000 Euro liegen. Ursprünglich waren 594.000 Euro kalkuliert worden. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten jetzt mehrheitlich dem zweiten Nachtrag in Höhe von 165.000 Euro zu. Der Grund dafür ist die Entsorgung von Putz, der so viele Schadstoffe enthält, dass er unter Tage entsorgt werden muss, erklärte Peeters. Die zusätzlichen Schadstoffe in Teilbereichen des Schulgebäudes seien bei den umfangreichen Beprobungen im Vorfeld der Generalsanierung nicht in dieser Konzentration entdeckt worden.

Kosten von 20,3 Millionen Euro

Auch beim Ausbau schadstoffbelasteter Estriche ist mit Mehrkosten zu rechnen, erklärte der Bauamtsmitarbeiter. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen trotz des Einbaus von 20 dezentralen Lüftungsanlagen mit 20,3 Millionen Euro noch unter der im Haushalt eingeplanten Summe von 21,2 Millionen Euro. Im Oktober 2023 soll die Generalsanierung der Grundschule abgeschlossen sein.

