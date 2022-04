Schlägerei in Sonthofer Diskothek: Zwei Männer verletzt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Samstag in einer Sonthofer Diskothek.

23.04.2022 | Stand: 11:55 Uhr

In der Nacht auf Samstag kam es laut Polizei in einer Diskothek in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Während des Streits gerieten ein 30-jähriger und ein 43-jähriger Mann auch körperlich aneinander.

Beide Kontrahenten mussten im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt werden. Für einen der Beiden endete die Nacht im Krankenhaus. Wer mit der Schlägerei angefangen hat, konnte vor Ort aufgrund der starken Alkoholisierung nicht eindeutig geklärt werden.

Lesen Sie auch: Arbeitsunfall in Sonthofen: Holzspalter manipuliert: Rentner trennt sich zwei Finger ab