Schlaganfall nach der Geburt: So wurde Max Ley zum deutschen Meister

Kurz nach seiner Geburt erleidet Maximilian Ley einen Schlaganfall. Unter den massiven Folgen leidet der 20-Jährige noch heute. Er kämpft für einen Traum.

24.03.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Es wird kein gewöhnlicher Lauf – nicht für Maximilian Ley. Der Sonthofer Frühlingslauf dient Ausdauersportlern in der Region als willkommener Gradmesser zum Auftakt in die Laufsaison. Für Maximilian Ley ist er mehr. Wenn der Lauf am Sonntag in seine 14. Auflage geht, steht auch der 20-jährige Bamberger mit fast 200 Athletinnen und Athleten parat.

Für das Feld geht es traditionell vom Start am Wonnemar auf 10 Kilometern im Sonthofer Süden und über eine Schleife um den Baggersee zurück. Für Ley ist der Frühlingslauf Startschuss zur „Mission Paris 2024“. Im kommenden Jahr will der Bamberger bei den Paralympics teilnehmen. Der Weg dorthin wird mindestens so schwer wie sein bisheriger war.

Fürchterlicher Start ins Leben

Zehn Tage nach seiner Geburt erlitt Maximilian Ley – vermutlich aufgrund einer Thrombose – einen Schlaganfall. Gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Jasmin, die eine Minute vor ihm zur Welt kam, waren die Zwillinge sechs Wochen zu früh dran. Maximilian erlebte einen fürchterlichen Start. „Ich war als Arzthelferin in der Notaufnahme mit solchen Dingen vertraut und wusste, wie die Lage ist“, erzählt Mama Kirsten. Und die gebürtige Immenstädterin gesteht: „Es war grenzwertig, aber wir haben nach vielen Therapien und Reha-Stunden einen emotionalen Weg gefunden. Die Geschwister haben sich über Jahre gepusht.“

Körperlich wurde Leys Entwicklung durch eine Spastik im rechten Bein und im rechten Arm beeinträchtigt. Im Säuglingsalter, noch im Krankenhaus, begann der kleine Kämpfer mit der Krankengymnastik. Die Probleme im rechten Arm sind geblieben – das im Kindesalter operierte Bein ist nach wie vor lädiert, ermöglicht ihm aber heute „Visionen“ zu haben.

„Bis zur Pubertät hat es mich extrem gestört, dass ich anders bin“, sagt Ley. „Oft bin ich nicht zurechtgekommen, auch, weil meine Schwester viele Dinge im Alltag machen konnte, die ich nicht konnte.“ Das Schuhebinden fällt ihm schwer – beim Essenschneiden jedoch nutzt er die rechte Hand als Klemme für die Gabel. „Das ist seine Unterstützungshand, er könnte aber nie damit Klavier spielen“, sagt seine Mutter. Zumindest den Kampf gegen die Blicke der Anderen gewann Ley aber bald nach der Pubertät.

Der Sport ist Türöffner zum Glück

Nachdem er auf dem Weg zum Quali eine Notenaussetzung gehabt hatte, besuchte Ley die Schule der Lebenshilfe. Mit der Sportgruppe begann das wöchentliche Laufen, es folgte ein Sportcamp in Inzell – der Türöffner. „Wir waren laufen, klettern, trampolinspringen. Es ging nur um Sport“, erzählt Maximilian Ley. „Ich habe gemerkt, dass es etwas gibt, dass mich richtig erfüllt.“ Zweifel und Gewicht nahmen ab, Selbstwertgefühl und Sicherheit zu. Ley veränderte ab 2017 seine Lebenseinstellung, nahm 15 Kilo ab, steigerte das Pensum peu à peu. Was blieb, war der Ehrgeiz, immer besser zu werden. Er intensivierte das Training, nahm an Wettkämpfen teil und wurde 2021 Mitglied im bayerischen Para-Landeskader.

Leys Training, fünfmal wöchentlich im Heimatclub Böhnlein Sports Bamberg, gewann an Professionalität. Unter Landescoach Carlos Ávila de Borba trainiert er seither zudem am Olympiastützpunkt in München. Mit Erfolg: Er wurde 2022 deutscher U20-Hallenmeister über 3000 Meter, bayerischer Meister (1500) und Zweiter bei den Special Olympics in Berlin auf den ungewohnten 10.000 Meter. Im Februar erst setzte der Bamberger den größten Erfolg unter seine Vita: Bei der „Deutschen“ in Erfurt gewann er die Herren-Konkurrenz über 3000 Meter in 11:23 Minuten und distanzierte den Zweiten um eine satte Minute.

Maximilian Ley: Der Traum von den Paralympics 2024

Weit weniger als das, exakt 13 Sekunden fehlen Ley zur Norm für den großen Lebenstraum von den Paralympics 2024 in Paris. Denn die steht aktuell bei fünf Minuten für 1000 Meter – Leys Bestzeit liegt bei 5:13. „Dieses Ziel steht über allem, aber ich weiß, dass sich die Zeiten heuer ganz klar verbessern müssen, damit ich den Sprung in den Bundeskader schaffen kann“, sagt Ley. Nur dann könne er auch international starten. Auf dem Weg dahin müsse er mehr gefördert und gefordert werden. „Auf seinen Distanzen hat er kaum Konkurrenz“, sagt Kirsten Ley. „Er braucht jemanden, der ihn mitzieht. Es schadet nicht, wenn er mit gesunden Läufern trainiert.“

Nicht zuletzt deshalb hat sich Ley in seinem Trainingsplan für den Start in Sonthofen entschieden. „Ich wollte mich für das Training belohnen und gleichzeitig nicht aus dem Rhythmus kommen“, sagt der 20-Jährige. „Da hat sich der Frühlingslauf angeboten.“

Mama Kirsten läuft selbst mit, dafür aber ist der Onkel vor Ort: Torsten Barabas, Chef der Sonthofer Basketballer, drückt an der Strecke die Daumen. Am Ende des Tages wird es für Ley ein Lauf werden, in dem er sich mit gesunden Läufern messen darf. „Das werde ich genießen. Inzwischen bin ich viel lockerer, wenn mich Leute anschauen“, sagt Maximilian Ley. „Inzwischen denke ich heute: Lass’ sie mich ruhig anschauen, hübsch genug bin ich. Und ich gehöre genauso dazu.“