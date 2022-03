Schlamassel in der "Stadt der Wunder": Jüdische Autorin liest in Immenstadt

Marcia Zuckermann schildert im Roman "Schlamassel!" mit trockenem Humor jüdische Schicksale im Exil. Damit enden in Immenstadt die Tage gegen Antisemitismus.

13.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bis vor zwei Wochen war es kaum vorstellbar, wie aktuell diese Lesung im Immenstädter Literaturhaus Allgäu zum Abschluss der „Tage gegen Antisemitismus“ werden würde: Die Berliner Autorin Marcia Zuckermann erinnert in ihrem Roman „Schlamassel“ an Menschen, die flüchten müssen – vor Verfolgung, vor Krieg. Sie erinnert an Menschen, die vertrieben werden – wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, wegen ihrer Religion. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland und der von ihnen entfachte Zweite Weltkrieg.

Flucht vor Gewalt

Immer weniger Zeitzeugen können von jenen Ereignissen berichten, die vor fast 90 Jahren ihren unheilvollen Anfang nahmen und vor etwa 75 Jahren endeten – mit Millionen Toten, zerstörten Städten und verwüsteten Ländern, mit Flüchtlingsströmen und Vertreibungen ungeahnten Ausmaßes. Und doch scheinen manche aus solcher Tragödie nichts gelernt zu haben. Heute fallen wieder Bomben auf europäische Städte, fliehen – diesmal in der Ukraine – wieder Menschen vor Gewalt, vor Diskriminierung, vor einem Machthaber, der keine Skrupel zu kennen scheint.

Bissige Ironie blitzt auf

Marcia Zuckermann konzentriert sich in ihrem Roman auf die eigene jüdische Familie und deren Mitglieder, schildert deren Schicksale nicht nur während der Diktatur in Deutschland, sondern auch danach. Das Buch versteht sich dabei als Gegenstück zu ihrem früheren Roman „Mischpoke!“. Standen damals Frauen im Mittelpunkt, ist diesmal ein Mann der Ich-Erzähler. Er spürt der Geschichte seines Vaters, der Geschichte seiner gesamten Familie nach. Was er herausgefunden hat, an was er sich erinnert, erzählt er scheinbar nüchtern. Und doch spiegelt dieser scheinbar sachliche Bericht die Persönlichkeit des Erzählers wider, blitzen immer wieder trockener Humor und bissige Ironie auf – ja werden zu einer Überlebensstrategie der Familie. Verstärkt wird dieser Eindruck der Distanz zum Erzählten durch die Emotionen meidende Leseweise der Autorin.

Aufmerksame Zuhörer im Literaturhaus Allgäu

Sie scheint fast lieber über die Pointen im Text hinwegzugehen, als diese besonders herauszuarbeiten. Und dennoch zünden sie bei den aufmerksam lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörern im voll besetzten Saal. So etwa wenn Marcia Zuckermann von den Erlebnissen des 17-jährigen Gabriel erzählt, der während des Zweiten Weltkriegs in der unter britischer Verwaltung stehenden Stadt Jerusalem eine zionistische Untergrundorganisation unterstützen will. Doch es läuft alles schief. Ein britischer Hauptmann wurde als Geisel genommen und in einem Sarg versteckt. Als der von einem LKW auf die Straße kracht, der betäubte Soldat dadurch plötzlich erwacht, den Deckel öffnet und dem Sarg entsteigt, staunt ein Beobachter der Szene: „Jerusalem ist wirklich ein Ort der Wunder.“

Schlager, die um die Welt gingen

Unterbrochen werden solche Kostproben aus dem Roman durch Musik, genauer gesagt durch Schlager, die um die Welt gingen, und von jüdischen Komponisten stammen, so etwa die Lieder „Gib mir den letzten Abschiedskuss“ und „Irgendwo auf der Welt“ von den Comedian Harmonists oder „Bei mir bistu shein“ von Sholom Secunda.

Zum Abschluss der Immenstädter "Tage gegen Antisemitismus"

Am Ende der Lesung erklärt Marcia Zuckermann, dass ihr Roman nicht nur von Flucht, von Vertreibung, von Exil erzählt, sondern auch einen „globalen Überblick auf verschiedene Arten von Antisemitismus“ liefere. Damit schließt sich der Bogen, den die Immenstädter „Tage gegen Antisemitismus“ gespannt haben: von Musik und Dokumentation bis zu Film und Literatur. Harald Dreher, der Leiter des Arbeitskreises Literaturhaus, dankt zum Abschluss der Initiatorin: Ulrike Bauermeister-Bock.

