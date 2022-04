Das sind die Favoriten für das Schlossberg-Resort in Oberstaufen

Der Gestaltungsbeirat empfiehlt drei von fünf Entwürfen für das neue Schlossberg Resort in Oberstaufen. Was Bürgerinnen und Bürger von den Projekten halten.

27.04.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Drei Favoriten gibt es nun unter den Entwürfen für das neue Schlossberg-Resort in Oberstaufen. Bei der Bürgerinformation am Dienstagabend empfahl der Gestaltungsbeirat, drei der fünf Projekte in die nähere Auswahl zu nehmen. Auf dem Areal der abgerissenen Schlossbergklinik soll ein Hotel mit bis zu 160 Zimmern entstehen. Das Interesse der Bürger an dem Thema ist groß. Knapp 200 Staufener waren bei der Veranstaltung im Kurhaus anwesend. Sie hatten unterschiedliche Meinungen zu den Projekten.

