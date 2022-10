Schlosswerkstatt: Die ersten haben ihr Büro bezogen

Im Immenstädter Schloss werden Räume als „Coworking Space “ samt einer Gemeinschaftsküche angeboten. Was die ersten Mieter und der Koch dazu sagen.

So ändern sich die Zeiten: Früher befanden sich im Nordteil des Immenstädter Schlosses die Remise für die Kutschen und Pferde der Fürsten sowie die dazugehörigen Werkstätten. Heute ist dort ein „Coworking Space“, ein Raum mit Arbeitsplätzen, die vorübergehend gemietet werden können, und eine Gemeinschaftsküche, in der Kurse und Workshops stattfinden. Damit ist für Andrea Seitz „endlich der Traum in Erfüllung gegangen“, wie sie jetzt bei der Eröffnungsfeier sagte. Mit dabei waren die ersten Mieter, die dort bereits ihre Büro-Arbeitsplätze bezogen haben.

Der Start der „Schlosswerkstatt“, wie das Angebot heißt, sei auf jeden Fall vielversprechend, freut sich Andrea Seitz. Die 33-Jährige managt die Belegung und die Vermietung im Immenstädter Schloss samt den Veranstaltungen im Schlosssaal. Auf 200 Quadratmetern im Erdgeschoss des Nordflügels gibt es fünf abgetrennte Einzelbüros sowie im offenen Raum vier feste Arbeitsplätze und sechs flexible. Gefördert wurde das Projekt durch einen Zuschuss aus dem EU- Projekt Leader.

Alle fünf Büros und ein fester Arbeitsplatz seien laut der 33-Jährigen schon vermietet. Möglich ist es für die Jungunternehmer und Angestellten auch Meetingräume im Schloss für Tagungen oder Präsentationen zu belegen. Die Räume „Montfort“, „Rothenfels“ und „Hugofels“ – klangvolle Namen früherer Fürstengeschlechter und Burgen in Immenstadt – sind entsprechend repräsentativ.

Zuhause fehlt der Austausch

Software-Architekt Matthias Holzer und Energieberater Sebastian Uhlemaier gehören zu den ersten Mietern der Arbeitsplätze. Beide haben zuvor im Homeoffice gearbeitet und dabei gemerkt: „Wenn du nur zuhause sitzt, da fehlt dir einfach der Austausch mit anderen.“ Das hätten sie besonders während des Lockdowns gespürt. „Das Gespräch mit anderen Menschen in ähnlicher Lage gibt einem neue Anregungen und Motivation.“ Außerdem fühlen sie sich in der Umgebung wohl. Dazu gehören die ruhigen Arbeitsplätze genauso wie die Atmosphäre des Schlosses oder die Möglichkeit, die Gemeinschaftsküche zu benutzen.

Genutzt wird die Küche zudem für Kochkurse. So bietet unter anderem Privatkoch Imran Farzand Kurse für orientalische, indisch-pakistanische und Levate-Küche des Nahen Ostens an. Der 35-Jährige, der sein Handwerk im Allgäu erlernte, hat sich vor drei Jahren selbstständig gemacht und kocht seither bei Firmenjubiläen oder Geburtstagen. Zur Eröffnung gibt es unter anderem gebeizte Forelle mit Apfel-Gurken-Gazpacho oder Rindertartar auf Gewürzbrot mit gebackenen Kapern.

Nächstes Projekt: Der "Hirsch"

Andrea Seitz und ihr Vater Peter Seitz haben aber noch weitere Pläne im Umfeld der Schlosswerkstatt. So wollen sie das frühere Hotel „Hirsch“ gegenüber umbauen und dort neben Mietwohnungen auch Appartements einrichten, in denen Coworker vorübergehend wohnen können. Im Moment ist der Hirsch allerdings noch an den Landkreis Oberallgäu für die Unterbringung von ukrainischen Familien vermietet.

Hier sind Angebote und Kosten

Den Mietern stehen Internet und WLAN, Drucker (mit Scannen und Kopieren), Beamer, TV und Büromaterial sowie die Küche mit Kühlschrank und Kaffeeautomat frei zur Verfügung. Die Arbeitsplätze sind wie folgt:

- Fünf abgetrennte Einzelbüros (Mindestlaufzeit drei Monate) ab 359 Euro im Monat.

- Vier feste Arbeitsplätze im offenen Raum (Mindestlauflaufzeit drei Monate) ab 249 Euro.

- Sechs flexible Arbeitsplätze, die tageweise gemietet werden können ab 130 Euro im Monat.

- Genutzt werden können auch drei repräsentative Meetingräume im Schloss für 9 bis 20 Personen.

