Schmunzeln und Staunen: Die Bilderwelten von Peter und Regina Steiner in Immenstadt

Der Grafiker Peter Steiner hat als Professor unterrichtet und viele Briefmarken gestaltet. Eine Ausstellung in Immenstadt würdigt den „großen Sohn der Stadt".

05.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Briefmarken würdigen eine Kunstepoche, und sie sind selbst Kunst: Der Block „Jugendstil in Deutschland“ kennzeichnet in seiner geschmackvollen Farbigkeit und seiner grafischen Prägnanz zugleich Moderne und Merkmal dieses bedeutenden Abschnitts der Kunstgeschichte. Und er wird zum Durchbruch für den Grafiker Peter Steiner: Seither nimmt der heute 96-Jährige erfolgreich an Wettbewerben für Briefmarken-Gestaltungen der Deutschen Post teil. Etwa 70 soll er entworfen haben – zum Teil mit seiner Tochter Regina.

Grafiker in Immenstadt

Nun würdigt eine Sonderausstellung im Immenstädter Museum Hofmühle diesen „großen Sohn der Stadt“, wie zweiter Bürgermeister Siegfried Zengerle bei der Eröffnung erklärte. Der Grafiker verstehe es, auf wenig Raum eine Botschaft zu vermitteln. Peter Steiner, 1926 im oberösterreichischen Lochen am See geboren, wuchs in Immenstadt auf und arbeitete dort – nach Volksschul- und Berufsschulzeit, nach Krieg und Gefangenschaft – als Grafiker bei Heinz Rosenstock. Er studierte Schrift und Typografie an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, erhielt ab 1955 einen Lehrauftrag und war dort von 1980 bis 1992 als Professor für Schrift und Typografie tätig. Neben der Lehre widmete er sich der Gestaltung von Briefmarken.

Frühe Gemälde aus Immenstadt

Einige dieser Marken sind in der Ausstellung zu sehen, darunter natürlich auch der elegante Jugendstil-Block. Doch diese umfangreiche Werkschau beschränkt sich nicht auf die prämierten und dann umgesetzten Entwürfe des Grafikers. Sie zeigt auch seine künstlerische Entwicklung, angefangen bei frühen Gemälden aus dem Immenstädter Umfeld bis zu einem eindrucksvollen Portrait seines Vaters Peter Steiner Senior. Der Weg führt von kleinen prägnanten Tuschezeichnungen (Küstenlandschaft und Hafenszene), die bereits Staunen machen, über die filigrane, mit spitzer Feder skizzierte „Schlemmerküche“, in der die Meister ihres Fachs stolz ihre Kreationen präsentieren, bis zu experimentierfreudigen und zum Teil sehr gegensätzlichen Kunstwerken.

Humor und Leichtigkeit

So weckt eine Folge von in düsteren Farben gehaltenen Köpfen Gedanken an Krieg und Verfolgung, während andere Arbeiten eher den Betrachter zum Schmunzeln verführen: „Monsieur B“ zum Beispiel zeigt sich als eleganter Mann in einem schicken hellen Anzug. Dessen schwarze Streifen entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Schriftbänder in unterschiedlichen Typografien und enthalten vor allem einen Buchstaben: das B. In solchen Bildern entfalten sich Humor und Leichtigkeit, die in dieser Ausstellung zu einem Markenzeichen von Peter Steiner werden. Und noch mehr zu jenem seiner Tochter.

Das Leben erblüht

Auch ihr – die zusammen mit ihrem Vater etliche Briefmarken entwarf – räumt die Ausstellung Platz ein, zeigt Entwürfe für Briefmarken, die nicht verwirklicht wurden, aber durch ihre künstlerische Gestaltung überzeugen. Da flattert zum Beispiel eine Brieftaube mit einer Blume im Schnabel durch eine farbenfroh stilisierte Welt, in der das Leben frühlingshaft erblüht. Mit wenigen prägnanten Strichen ersteht auf einem großformatigen Barcelona-Plakat das Wahrzeichen der Stadt: die Kathedrale Sagrada Familia von Antoni Gaudí. Und auf einem kleinen witzigen Bild liefern sich Katze und Vogel ein ungleiches Duell: Er zwitschert frech drauflos, während sie verschlagen grinst. Wer da wohl am Ende gewinnt?

Persönliche Erlebnisse

Da weder Peter noch Regina Steiner wegen einer Erkrankung an der Eröffnung der Ausstellung teilnehmen können, erzählen Siegbert Eckel vom Stadtarchiv und Franz Braun vom Gasthaus am Alpsee von ihren persönlichen Erlebnissen mit dem Grafiker.

Ein Malwettbewerb für Kinder begleitet diese Ausstellung. Sie können eine Briefmarke für Kinder selbst gestalten.

Die Ausstellung „Peter und Regina Steiners Welt der Briefmarkenkunst“ im Immenstädter Museum Hofmühle dauert bis 16. April, geöffnet mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.

