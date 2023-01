Schock für Sonthofen! ERC-Spieler schwerverletzt ins Krankenhaus

ERC Sonthofen verliert in Burgau und Alex Henkel nach einem Stockschlag: Der Verteidiger muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. So geht es ihm jetzt.

23.01.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen hat bei der 2:4-Niederlage in der Hauptrunde beim ESV Burgau einen Schockmoment erlebt.

Im zweiten Viertel wurde Verteidiger Alexander Henkel von einem gegnerischen Spieler mit dem Stock im Gesicht getroffen und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

"Das war eine furchtbare Situation, aber es war keine Absicht", sagte der Spielertrainer der "Schwarz-Gelben", Vladimir Kames.

Henkel muss mehrfach genäht werden

Der 30-jährige Henkel musste in der Klinik neben dem Auge oberhalb der Nase mehrfach genäht werden - in den Folgetagen stünden noch weitere Untersuchungen der Nase sowie beim Augenarzt an. "Die Ärzte dachten am Anfang, die Nase sei gebrochen, aber anscheinend ist sie doch ganz geblieben", sagt Kames. "Aber man muss sich das Auge wohl noch ein paar Mal genau anschauen. Wir hoffen für Alex, dass das Auge in Ordnung ist. Alles andere wäre furchtbar."

Ohne Henkel bekam der ERC bei der 2:4-Niederlage nie richtigen Zugriff auf das Spiel. Nur 46 Stunden später allerdings fanden die Schützlinge um das Trainergespann Helmut Wahl und Kames mit dem 5:1 in Germering wieder in die Spur.