„Schubert passt in keine Schublade“: Pianist Markus Schirmer spielt bei Meisterkonzert in Fischen

Pianist Markus Schirmer tritt in Fischen mit dem jungen Geiger Jevgenijs Čepoveckis auf. Die beiden spielen Schubert-Werke, die die Musiker besonders fordern.

21.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Sonaten von Franz Schubert für Violine und Klavier bestimmen das Programm des fünften Konzerts der Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ am Sonntag, 22. Mai, im Fischinger Kurhaus Fiskina. Die Interpreten sind der Grazer Pianist Markus Schirmer und der junge Geiger Jewgenijs Čepoveckis. Er wurde in Riga geboren und erhielt mit vier Jahren seinen ersten Violinunterricht. Inzwischen studiert er an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Er hat mehrere bedeutende internationale Wettbewerbe gewonnen und ist unter anderem als Konzertmeister des Wiener „Jeunesse-Orchesters“ tätig. Veronika Krull sprach mit Markus Schirmer über den Abend.

Sie spielen ausschließlich Schubert. Warum?

Markus Schirmer: Warum. (lacht) Naja, er ist einer meiner Lieblings-komponisten seit vielen, vielen Jahren. Meine allererste CD war mit Schubert-Sonaten. Er liegt mir wirklich sehr. Er ist einer der unwägbarsten Komponisten, man kann ihn nicht in eine Schublade stecken. Er hat alles, was einen großen Komponisten ausmacht, es ist unglaublich spannend.

Wie würden Sie die Sonaten beschreiben?

Schirmer: Schubert war ein sehr guter Pianist und ein sehr guter Geiger. Er hat unglaublich lebhaft schreiben können und dabei nicht nach links und rechts geschaut. Er verfolgt die bedingungslose Melodie, schaut nicht, ob das geht mit den Händen und den Fingern. Es ist technisch sehr anspruchsvoll, obwohl es so leicht klingt. Bedingungslos und radikal – man muss viel üben.

Sie interpretieren die Werke mit dem lettischen Geiger Jewgenijs Čepoveckis. Stellen Sie ihn uns kurz vor?

Schirmer: Ja, der Jewgenijs Čepoveckis ist ein Meisterschüler in der Klasse von Boris Kuschnir hier an der Musikhochschule in Graz. Kuschnir ist einer der ganz großen Violinlehrer, viele sind durch seine Schule gegangen: Er ist ein Geigenmacher. Jewgenijs Čepoveckis ist auch ein Wunderkind gewesen, und er hat sich zu einem außerordentlichen Musiker entwickelt. Er ist noch sehr jung, 26. Er hat sehr viele internationale Wettbewerbe gewonnen. Einer seiner letzten Preise ist die Leihgabe einer Amati-Geige für mehrere Jahre. Die Geige spielt er auch in Fischen. Eigentlich wäre die Leihgabe schon ausgelaufen, aber durch die Corona-Pandemie wurde die Zeit verlängert. Ich habe schon öfters mit ihm zusammen musiziert. Er ist ein unglaublicher Musiker, auch ein guter Kammermusiker. Er hat unglaublich viel Erfolg, er hat vor ein paar Jahren sein eigenes Ensemble gegründet.

Sie sind für die „Freunde der Musik“ jetzt auch als Kurator tätig. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Schirmer: Naja, Dr. Gogl (der Vorsitzende – Anmerkung der Redaktion) hat mich gefragt, das war sehr ehrenvoll für mich. Zu Fischen und den Meisterkonzerten habe ich ja einen großen Bezug. Hier bin ich viele Jahre aufgetreten, ich glaube, zum ersten Mal in 2009. Das war die allererste Begegnung in Fischen. Damals habe ich auch Schubert gespielt. Es ist eine unglaublich schöne Konzertreihe.

Worin besteht Ihre Aufgabe als Kurator?

Schirmer: Ich tausche mich immer wieder aus mit Dr. Gogl, über das Programm, auch über die Weiterführung der Musikreihe. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf.

Das Meisterkonzert Geiger Jewgenijs (C)epoveckis und Pianist Markus Schirmer spielen am Sonntag, 22. Mai, um 18 Uhr in der Fiskina in Fischen. Karten gibt es beim Gästeservice Fischen, Telefon 08326/3646-0, bei Bücher Greindl in Sonthofen, Telefon 08321/26160, oder an der Abendkasse.

Professor für Klavier in Graz

Markus Schirmer wurde 1963 in Graz geboren, studierte unter anderem bei Rudolf Kehrer, Karl-Heinz Kämmerling und Paul Badura-Skoda, ist auf wichtigen Konzertpodien in aller Welt zu Haus – von Wien und London bis Tokio, ist Gast bei namhaften Festivals, arbeitet mit bedeutenden Orchestern wie den Wiener Philharmonikern und Symphonikern, den Radiosymphonieorchestern von Wien, München, Leipzig und Helsinki zusammen, ist Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Der Pianist Markus Schirmer aus Graz.

Der Geiger Jewgenijs Cepoveckis aus Graz.

