Ein Mann hat in einem Sonthofer Supermarkt neue Schuhe angezogen - und seine alten in den Karton gepackt. Das blieb nicht unbemerkt.

30.09.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Am Mittwochmittag wurde ein 56-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in der Schuhabteilung Herrenschuhe entnahm, anzog, seine alten Schuhe in den Karton legte und zurück ins Regal stellte. Das berichtet die Polizei.

Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde er angesprochen und der Polizei übergeben. Die Schuhe hatten einen Wert von 60 Euro.

