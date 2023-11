Warum wir Kängurus brauchen

Unsere Autorin erklärt, wie die Schuhindustrie sie traurig macht und dass auch Fußballer heulen. Veganes Zeug ist für sie einfach kein Ersatz.

26.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Diese Geschichte ist wirklich zum Heulen. Sie werden mich verstehen, denn es geht um ein nicht nur für Frauen höchstemotionales Thema: Schuhe.

Es begann, wie es immer beginnt: Plötzlich ist es Herbst und ich habe nichts mehr anzuziehen, vor allem an den Füßen. Kein Problem denke ich mir, kannste ja was kaufen. Kaufen kann ich normalerweise ziemlich gut, fragen Sie meinen Mann.

Doch leider gibt es viel zu viele Dinge, die man mit zunehmendem Alter verlernt. Den eigenen Zeh in den Mund stecken zum Beispiel. Als Baby konnte ich das, ehrlich. Da gibt es noch Bilder von mir, als ich ein Jahr alt war. Oder Kleingedrucktes auf der Verpackung lesen. Früher lachte ich meine Mutter im Supermarkt aus, weil sie die Zutatenliste nicht entziffern konnte. Heute habe auch ich "Alterskurzsicht", behauptet die Optikerin. Ein heikles Thema. Darüber reden wir ein anderes Mal.

Nein, heute geht es um etwas, von dem ich mir sicher war, dass ich es nieundnimmergarnicht jemals verlernen könnte: Schuhe kaufen.

Also, ich muss gestehen: Esse tue ich fast alles. Aber bei Schuhen war ich schon immer heikel. Damals, als Jugendliche, hat mir meine Mutter keine echten Springerstiefel gegönnt. Ich musste Fake-Docs kaufen. Was für eine Schmach. Als sie zu zweiten Mal hipp wurden, habe ich diesen Fehler selbstverständlich korrigiert. Dann wollte ich braune Leder-Winterstiefel einer Marke, die aus einem Land mit einem ganz berühmten Kanal stammen (nicht den Suez, den anderen). Sorry, besser kann ich's nicht erklären, weil ich keine Werbung machen will. Jedenfalls habe ich wegen dieser Stiefel so lange rumgejammert, bis mein Mann sie mir zu Weihnachten schenkte. Ein tolles Präsent! Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Schuhschrank aufmache. Da sind auch schwarze, beige und rote Pumps und Sandalen - nur keine Sneaker und Bergschuhe. Die habe ich so oft an, dass sie vor dem Schrank übernachten müssen.

Aber bei den Schuhen, die mir wirklich am Herzen liegen, klafft eine Lücke. Keine tragbaren Stiefeletten mehr. Und die bittere Wahrheit ist: Ich kann keine mehr kaufen.

Es wird doch nicht so schwer sein, schwarze Leder-Stiefeletten zu bekommen, denken Sie? Von wegen. Ich hab's beim örtlichen Einzelhandel probiert. Immenstadt, Sonthofen, keine Chance. Dann im Internet. Sämtliche Black Friday-Rabatte von hier bis China durchgeklickt. Später ich Kempten gestöbert. Doch überall gibt es nur noch "veganes Leder" oder "Lederimitat". Leute, das ist reines Plastik. Ich bin doch keine Barbie! An meine Füße kommt nichts als Leder.

Auf Verständnis stieß ich ausgerechnet bei einem jungen Fußballer. Seine Mannschaftskollegen heulen rum, weil es keine Fußballschuhe aus Känguruleder mehr gibt (hier geht es den Hippos an den Kragen). Kein Scheiß. Zwei große Firmen haben die Produktion eingestellt. Dabei habe man in nichts anderem so ein tolles Gefühl wie in eben diesen Schuhen, klagt der Fußballkollege. Känguruleder gilt als extrem leicht und reißfest, erklärt er. Ein Traum für die Füße.

Aber warum sagt er das erst jetzt, da es die Schuhe nicht mehr gibt? Das ist doch wirklich zum Heulen!

