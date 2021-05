Schule, Kinder und die Zahl 7 587 131 unter der Dusche

Hurra, die Grundschulen im Oberallgäu haben wieder geöffnet, freut sich unsere Autorin. Warum die Mutter zweier Kinder am Ende sagt: Danke, Corona!

11.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Mal ehrlich, der Muttertag wird völlig überbewertet. Gestern, Montag, war ein wirklich besonderer Tag für mich. Kurz nach 7 Uhr, als ich mit der dritten Tasse Kaffee gerade meine Packung Baldrian hinunter spülen wollte, fiel es mir auf: Da war keiner. Ich ging in die Küche. Eine halb leere Müslischale. Dann ins Bad. Zwei braune Bubensocken, die irgendwann wohl unterschiedliche Farben besessen hatten. Kein Drucker-Geräusch aus dem Esszimmer. Kein Kekskrümel-Gemalme aus dem Kinderzimmer. Noch nicht einmal ein piepsender Gefrierschrank mit Eisklecksen auf dem Küchenboden. Es war unwahrscheinlich, aber wahr: Nach 51 Tagen Lockdown war mein Sohn tatsächlich in der Schule!

Kein Freundentanz

Ich räumte die Glasflaschen meines Einschlaf-Proseccos in drei leere Körbe. Dann stellte ich mich unter die warme Dusche und zählte bis 7 587 131. Anschließend wollte ich einen Freudentanz um den Esstisch machen. Doch auf dem Weg dorthin kam ich am Bett vorbei.

Der Länge nach klappte ich auf die flauschige Daunendecke. Meine Nase bahnte sich einen Weg durch die Laken in die Besucherritze. Nach einer Stunde rollte ich mich auf den Rücken. Durch meine halb geöffneten Augen fixierte ich die zermatschte Mücke an der Zimmerdecke.

Vier Stunden später hatte ich genug Kraft, um mir einen Fruchtjoghurt zu machen. Mit viererlei kleingeschnittenen frischen Früchten, einem winzigen Hauch von Birkenzucker und selbst geröstetem, fettarmen Hafer-Crunch. Ich fühlte mich wie neugeboren!

Erst joggen, dann jäten

Erst joggte ich eineinhalb Stunden durch den Wald, dann stählte ich in einer Lichtung Taille, Gluteus Maximus und Trizeps. Schließlich jätete ich noch das Unkraut aus den Blumenrabatten, bevor ich meiner lieben Familie nur aus marktfrischen Zutaten ein vitales, kohlenhydratfreies, super leckeres Mittagessen zauberte. Da kam mein Sohn aus der Schule heim und ich schloss ihn glücklich in die Arme.

Lesen Sie auch

Prozess vor dem Landgericht Regensburg Vater gesteht Kindertötung: "Konnte meine Engel nicht zu ihr lassen"

Liebe Mütter und Väter, ihr wisst längst, dass das nur ein Tagtraum war. Denn erstens: Kein Schüler der Welt hat so lange Unterricht. Zweitens: Nur die Grundschüler und Abschlussklassen genießen im Oberallgäu wieder Präsenzunterricht. Alle anderen hocken nach wie vor zu Hause vor den Bildschirmen.

Das Erwachen

Und so brüllte um 7.57 Uhr eine Stimme aus dem anderen Kinderzimmer, dass sie sofort ihr Frühstück brauche, weil sie gleich online sei. Als mein Cappuccino heiß aus dem Automaten tropfte, stand sie heulend in der Küchentür, weil die PC-Kamera schon wieder aussetzte und ihr Referat gleich beginnen würde. Und während ich das teure Relax-Duschgel – ein Weihnachtsgeschenk meines Mannes – in die oberste Betonschicht meines Nackens massierte, schrie sie: „Mama komm schnell, der Drucker hat einen Stau und fängt zu qualmen an.“ Zeitgleich motzte mein Chef auf den Anrufbeantworter, wo denn meine Glosse bleibe: Die solle doch schon seit 48 Minuten online sein.

Danke, Corona!

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu