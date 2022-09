Oberstaufen verkauft ehemaliges Schulkloster: Das hat das Familienzentrum damit vor

Die Marktgemeinde Oberstaufen will das ehemalige Schulkloster verkaufen. Das Familienzentrum will es erhalten, sanieren und das eigene Angebot dort ausweiten.

29.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Gemeinde Oberstaufen will das ehemalige Schulkloster in der Ortsmitte verkaufen. Noch bis Ende November läuft eine Ausschreibung. Wichtig ist dem Gemeinderat, dass der Marienplatz durch das Gebäude belebt wird. Deshalb ist der zu erzielende Verkaufspreis für das Gremium nur ein untergeordnetes Kriterium. Über einen Investor beteiligt sich jetzt auch das Familienzentrum, das das Gebäude bislang nutzt, an der Ausschreibung. „Wir haben ein tragfähiges und gutes Konzept“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Funke.

Oberstaufen will das ehemalige Schulkloster verkaufen

Bereits 2020 hat der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude zu verkaufen. Im Juli 2022 hat das Gremium dann die Kriterien festgelegt, nach denen Kaufangebote zu bewerten sind. Danach sind insbesondere die künftige Nutzung und in der Folge die Belebung des innerörtlichen Bereiches sowie die Gestaltung der Fassade entscheidend.

Genau hier will das Familienzentrum ansetzen. Der 1998 gegründete Verein ist seit 2008 in dem Gebäude untergebracht. Bereits seit 2016 lassen sich jedoch nur noch die Räume im Erdgeschoss nutzen. Denn im übrigen Bereich gilt der Brandschutz als nicht gewährleistet. Insgesamt gilt das Gebäude als stark baufällig. Für Bürgermeister Martin Beckel liegt nahe, dass ein Käufer das ehemalige Schulkloster abreißen und durch einen Neubau ersetzen will. Das jedoch sieht das Konzept des Familienzentrums nicht vor. „Wir wollen das Haus erhalten und es kernsanieren“, sagt Daniela Eberle, die mit Funke sowie Kathrin Koch und Sabine Maurer das vierköpfige Vorstandsteam bildet.

Der Standort nahe des Marienplatzes sei für das Familienzentrum ideal, sagt Eberle. Schon heute sei es Anlaufpunkt für eine Vielzahl an Aktivitäten. So gibt es im Gebäude viermal wöchentlich einen Second-Hand-Treff, dreimal pro Woche einen Frühstückstreff für alle Generationen, einen Englisch-Stammtisch, Deutsch-Kurse für Mitarbeitende der Gastronomie und einen Italienisch-Kurs. Auch Senioren und der Künstlerkreis treffen sich hier.

Welche Aktivitäten hat das Familienzentrum ausgelagert?

Andere Aktivitäten hat das Familienzentrum derzeit ausgelagert: Im Kurhaus gibt es im „Kindernest“ eine Betreuung für ein- bis dreijährige Kinder sowie einen Mutter-Kind-Treff. Im evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Haus hat sich eine Gymnastikgruppe eingemietet und eine Tanzgruppe trifft sich im Kinderheim in Kalzhofen. Außerdem koordiniert das Familienzentrum einen Fahrdienst für Senioren sowie eine Demenzberatung.

Lesen Sie auch

Lindau plant ein neues Tagungshotel: Was die Inselhalle damit zu tun hat Tourismus am Bodensee

Ein saniertes Gebäude mit nutzbaren Räumen in allen Etagen soll aus Sicht von Funke und Eberle Platz für alle diese Angebote bieten – und auch die Möglichkeit bieten, wieder einen Jugendtreff einzurichten. Der 400 Mitglieder zählende Verein stemmt die Aufgaben derzeit mit zwei Angestellten und 18 Ehrenamtlichen. „Wir übernehmen dabei viele Aufgaben der Kommune“, sagt Funke. Schon heute sorge das Familienzentrum für eine Belebung des Platzes. Aber: „Das Gebäude lässt derzeit keine Präsentation zu, deshalb wird dies vielleicht nicht wahrgenommen“. Gut kann sich Eberle vorstellen, dass der Verein sein Angebot auch um ein Café ergänzt.

Im Dezember will der Gemeinderat entscheiden. Kommt das Konzept nicht zum Zug, muss das Familienzentrum bald ausziehen. Die Gemeinde hat für diesen Fall Räume der ehemaligen Dialysestation ins Spiel gebracht. Sie sind aus Sicht von Funke nicht geeignet. „Dort können wir die Angebote nicht zusammenfassen“. Zudem sei die Lage nicht zentral genug, so Funke.

Lesen Sie auch: Kindergärten im Allgäu unter Druck