Neue Schwandbrücke im Kleinwalsertal eröffnet

200 Kubikmeter Beton wurden für die Brücke verbaut, die die einzige Verbindung ins Wildental ist. Das Bauwerk fiel schon zwei Mal Naturkatastrophen zum Opfer.

26.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die neue Schwandbrücke in Bödmen ist fertig und seit wenigen Wochen wieder für den Verkehr freigegeben. Jetzt ist das Bauwerk bei einer Feierstunde gesegnet worden, zu der die Gemeinde Mittelberg die Talbevölkerung eingeladen hatte. Das Bauwerk an der Wildentalstraße ist die Verbindung zu den Ortsteilen Schwendle, Höfle und Oberhöfle. Die Brücke wurde als Stahlbetonrahmenkonstruktion mit Bohrpfahlfundamenten errichtet. Auf einer Länge von 13 Metern wurden rund 30 Tonnen Bewehrungsstahl und über 200 Kubikmeter Beton verbaut - etwa dreimal so viel wie bei einem Einfamilienhaus. Im Sommer 2022 wurde das Fundament erstellt und die neue Brücke gebaut. Im Jahr 2023 folgte der Straßenbau, der Abbruch der alten Brücke - die während der Bauphase noch stehen blieb und die Rekultivierung des umliegenden Geländes. (Lesen Sie auch: Kleinwalsertal und Jungholz: Bürokratische Hürden für Grenzgänger)

Zwei Katastrophen zerstören die Brücke im Kleinwalsertal

Die Brücke war in der Vergangenheit schon zwei Mal zerstört worden: Die alte Holzbrücke wurde bei einer Hochwasserkatastrophe Ende August 1926 weggerissen. Die Gutsbesitzer von Schwendle-Höfle erstellten schon 1927 eine neue Holzbrücke. Kaum drei Jahre später, am 12. Juli 1930, stürzte eine riesige Schottersteinlawine vom Zwolferkopf herab und begrub die neuerbaute Holzbrücke Holzbrücke unter riesigen Steinmassen. Dabei bildete sich der aufgestaute Breitachsee.

Wegegemeinschaft errichtet Eisenkonstruktion

Danach musste ein Notsteg als Verkehrsverbindung genügen, bis eine neu gegründete Wegegemeinschaft im Spätherbst 1962 für 34.000 DM eine zwölf Meter lange und vier Meter breite, offene Brücke in Eisenkonstruktion errichtete. Zudem wurde die drei Kilometer lange Zufahrtsstraße von Bödmen über Schwendle ins Höfle vollendet. Im Sommer 1997 wurde die Schwandbrücke saniert und erneuert, um stärkere Belastungen auszuhalten. Eine Gewichtsbeschränkung von 24 Tonnen wurde erlassen.

